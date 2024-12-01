محمد على يوضح هل يجوز خلع الحجاب أمام الأخ من الرضاعة؟

كتب-محمد قادوس:

هل يجوز خلع الحجاب أمام الأخ من الرضاعة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده من رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وجميع أبناء الزوج والزوجة المرضعة صاروا أخوة له هو فقط، من الرضاعة.

وأضاف علي في رده لمصراوي إذا كانوا قد صاروا إخوة له من الرضاع فيجوز للبنات منهن أن يخلعن الحجاب بحضوره، بل يجوز أن يرى منهن ما يراه الرجل من محارمه من النساء كالرأس والرقبة، والكفين والقدمين، كما تجوز بينكم الخلوة والمصافحة من غير ريبة.

وأوضح الداعية أن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

مع التنبيه الشديد على أن الرضاع الذي يَثبُت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون في الحولين ويكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، وهذا قول الشافعية والحنابلة أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات، لما ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.

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