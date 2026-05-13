قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يستبعد تمديد إعفاء النفط الروسي من العقوبات الذي تم إعلانه على خلفية ارتفاع أسعار النفط بعد بدء العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران.

أضاف ترامب للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية تمديد الإعفاء: "سنفعل كل ما هو ضروري".

وأكد ترامب "أن بعد أن تنتهي الحرب مع إيران وهذا لن يستغرق طويلا، سترون هبوط الأسعار وسترون قفزة لسوق الأسهم، التي عند أعلى مستوياتها في التاريخ الآن".

وأشار إلى أن هناك مئات السفن المحملة بالنفط التي تريد الخروج وبعد أن تخرج ستكون لدينا نافورة من النفط، متوقعا أيضا انخفاض نسبة التضخم في الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في 12 مارس عن إعفاء النفط والمشتقات النفطية الروسية التي تم تحميلها على السفن قبل ذلك اليوم من العقوبات.

وفي 19 مارس تم تجديد الإعفاء مع استثناء بعض المناطق الروسية وكوريا الشمالية وكوبا منه.

وانتهى سريان الإعفاء في 11 أبريل الماضي، ولكن في 17 أبريل أصدرت الخزانة الأمريكية إعفاء جديدا حتى 16 مايو، شمل التعاملات مع النفط الروسي المحمل على السفن قبل 17 أبريل، وفقا لروسيا اليوم.