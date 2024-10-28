هل الموت نفسه يموت؟.. سؤال يوضحه عصام الروبي

كتب- محمد قادوس:

هل الموت نفسه يموت؟.. سؤال عرضه الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، وقال الداعية الإسلامي، نعم فالموت مخلوق شأنه كشأن الانسان، وأي مخلوق لابد له من نهاية، مؤكدًا أن الموت مخلوق.

واستشهد الداعية الإسلامي، في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الملك،" تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ".

وقال العالم الأزهري إن الموت مخلوق وطالما أنه مخلوق فلابد له من نهاية، منوها الى ان هذه النهاية حدثنا عنها النبي-صلى الله عليه وسلم-في حديث ورد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي منادٍ يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، وكلهم قد رآه. ويقال لأهل النار مثل ذلك، فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت".

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن هذه المرحلة تسمى السرمدية أو الخلود فتكون حياة ابدية سرمدية فأهل الجنة أصبحوا خالدين مخلدين في الجنة، وأهل النار أصبحوا خالدين مخلدين في النار إلا أن يشاء رب العالمين شيء.

وأوضح الداعية أن القرآن الكريم تحدث عن مرحلة تسمى لا موت ولا حياة، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الأعلى،" وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ * ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ".

وأكد العالم الأزهري أنه على العبد ان يعلم أنه لزام عليه ان يكون مع الله-سبحانه وتعالى- في تقواه وفي خشية من الله حتى يكون من أهل السعادة الأبدية.