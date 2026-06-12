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مفتي الجمهورية يوضح حكم صيام رأس السنة الهجرية

كتب : محمد قادوس

04:41 م 12/06/2026

نظير محمد عياد

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ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول: حكم صوم يوم رأس السنة الهجرية.

أجاب على ذلك الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

أول المحرم من الأيام المندوب صيامها

وقال المفتي، أن رأس السَّنَة الهجرية هو من جملة أيام شهر المحرم، وكان الصيام في شهر المحرم مندوبًا إليه.

جواز تخصيص أول السنة بالصيام

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن تخصيص يوم رأس السنة الهجرية -أول أيام شهر المحرم- بالصيام جائز ولا حرج فيه ما دام أنَّ الإنسان يفعل ذلك تَقرُّبًا إلى الله تعالى، ولبدء سَنَتِه بالأعمال الصالحة.

الاستدلال بالسنة النبوية

واستشهد عياد، بما رواه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ».

تعليق الإمام النووي على الحديث

قال الإمام النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (7/ 104): [فيه الحَثُّ على الابتداء بالخيرات وسَنَّ السُّنَن الحسنات] اهـ.

بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: أكد المفتي أنه يندب صيام شهر المحرم، وهو مِن أفضل شهور الصيام بعد شهر رمضان؛ وتخصيص يوم رأس السَّنَة الهجرية بالصيام تقربًا إلى الله تعالى جائز شرعًا ولا حرج فيه.

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محمد نظير عياد مفتي الجمهوري فتاوى الصيام صيام رأس السنة الهجرية

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