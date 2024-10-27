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هل قول الأقارب عقارب مخالف لنصوص الشريعة

04:05 م الأحد 27 أكتوبر 2024

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كتب-محمد قادوس:

أجاب الدكتور شعبان محمد عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، عن سؤال يقول" هل بالفعل الأقارب عقارب؟

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر الأقارب عقارب لأننا لم نتق الله فيهم، ولأننا لم نؤد حق الله إليهم، فقد يكون هذا السبب، وقد يكون حقدا وحسدا، ولكن الأصل إن اتقيت الله فيهم وأديت إليهم حقهم سيحبونك، فأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم.

وأضاف عطية خلال لقائه ببرنامج "آيات بينات" المذاع على فضائية" الناس": إذا وجد القريب منك حرصا على مصلحته ورهبة في أن تعينه وتساعده لا شك أنه سيحبك، وسيبغضك إذا قصرت في حقه وإذا كان لديك قدرة على مساعدته ولم تفعل، وإذا رأى لديك إمكانيات ممكن أن تفيده بها وبخلت عليه.

وأوضح الأستاذ بالأزهر أن عدم تقواك لله فيه هي التي جعلتهم عقارب كما يقولون.

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شعبان محمد عطية الأقارب العقارب جامعة الأزهر
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