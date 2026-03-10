إعلان

بالصور| "باب الصعايدة" بالجامع الأزهر.. ​بوابةُ الجنوب وأبياتُ السعد

كتب : علي شبل

04:06 م 10/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    باب الصعايدة (4)
  • عرض 6 صورة
    باب الصعايدة (3)
  • عرض 6 صورة
    باب الصعايدة (6)
  • عرض 6 صورة
    باب الصعايدة (2)
  • عرض 6 صورة
    باب الصعايدة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

​على ضفاف الروحانية وفي قلب القاهرة التاريخية، وفي جولة بين جنبات "الجامع الأزهر"، يأخذ الجامع ضيوفه للتوقف عند أحد أهم معالمه التاريخية التي تفوح بعبق الماضي: "باب الصعايدة".

ورصد الجامع ضمن رحلة الأزهر في رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تلك المعلومات الرائعة عن واحد من أبوابه التاريخية العريقة، جاءت في النقاط التالية:

التأسيس والتطوير..


​يقع هذا الباب العريق في الجهة الجنوبية للجامع من جهة "حارة كتامة"، وهو من بصمات الأمير العثماني "عبد الرحمن كتخدا"، الذي ترك أثراً لا يُمحى في عمارة الأزهر، فقد شيده في القرن الثامن عشر (1167هـ/ 1753م) لخدمة طلاب رواق الصعايدة، ويتميز بوجود مئذنة عثمانية على يمينه، وكان يؤدي إلى "رواق الصعايدة" ومرافق خدمية أنشأها كتخدا.
​وفي عهد "الخديوي إسماعيل" وتحديداً عام (1282هـ/ 1865م)، خضع الباب والكُتّاب الذي يعلوه لعملية تجديد شاملة تحت إشراف "أدهم باشا" ناظر الأوقاف آنذاك، ليظل شامخاً شاهداً على عناية حكام مصر بمنارة العلم.

​ لمسة فنية وخطوط خالدة..


​ما يميز "باب الصعايدة" هو تلك اللوحة الفنية التي تزيّن واجهته؛ حيث نُقشت أربعة أبيات شعرية بخط "الثلث" البديع، بأنامل الخطاط المبدع "محمد أمين أزميري"، تقول كلماتها:
​باليُمنِ أزهرَ بابُ سعدِ الأزهرِ .. وسَمتْ محاسنُه بأعجبِ منظرِ
وغدا مَجازاً للحقيقةِ بالهُدى .. موصولُ موردِه جميلُ المصدرِ
بابٌ شريفٌ للنجاحِ مُجرَّبٌ .. إنشاؤه نادى بخيرِ الأعصُرِ
في دولةِ إسماعيلَ داورِ مصرِنا .. يُمنٌ كاملٌ بشّر ببابِ الأزهرِ

طالع:
باب المُزيّنين.. بوابة العلم والجمال والفن تستقبل ضيوف الجامع الأزهر


​ معلومة سريعة: "باب الشوربة"!


​هل كنت تعلم؟ بالقرب من المحراب العثماني وبجدار القبلة، يوجد باب آخر عُرف بـ "باب الشوربة"، وكان مخصصاً للوصول إلى المطبخ الملحق بالجامع، مما يعكس الدور الاجتماعي والإطعام الذي كان يقوم به الأزهر بجانب دوره العلمي.


اقرأ أيضاً:

حكم صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقت أدائها.. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
تنبيه من الإفتاء بخصوص علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

باب الصعايدة رمضان 2026 الجامع الأزهر أبواب الجامع الأزهر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول
الحسابات الفلكية تكشف موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر
أخبار وتقارير

الحسابات الفلكية تكشف موعد أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر
ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان
دراما و تليفزيون

ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان
إيران تبدأ زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.. هل تستعد لتعطيل الملاحة؟
شئون عربية و دولية

إيران تبدأ زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.. هل تستعد لتعطيل الملاحة؟
"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد