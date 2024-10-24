أمين الفتوى يحذر من مشكلة كبيرة تقع فيها سيدات

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قضية ملء الفراغ العاطفي لدى النساء في حالة غياب الزوج وانشغاله بجمع الأموال، تعتبر من القضايا الهامة، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة تقع فيها بعض السيدات.

وأضاف الورداني خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": في بعض الأحيان، عند غياب الرجل عن المرأة، قد تلجأ المرأة إلى محاولة ملء هذا الفراغ بطرق غير مجدية، مثل الإفراط في الشراء والتسوق، وهذا السلوك نابع من محاولة التعويض عن الفراغ العاطفي، ولكنه لا يؤدي إلى إشباع حقيقي لهذا الاحتياج.

وأوضح أمين الفتوى أن المرأة لديها موردان مهمان: الوقت والمال، وإذا لم تستغل هذه الموارد بشكل صحيح، قد تنشأ مشكلة كبيرة، حيث تستمر المرأة في الشعور بالفراغ رغم الإنفاق المستمر، لذلك، أنصح السيدات باستثمار أوقاتهن في تعلم شيء نافع لهن ولأسرهن.

كما شدد الورداني على أهمية التوازن في حياة الأسرة، مُوجهاً رسالة إلى الأزواج بضرورة عدم الانشغال الكامل بجمع الأموال على حساب تواجدهم العاطفي مع أسرهم. وقال: "الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا التوازن في حياتنا الأسرية. فكما يجب على الزوج الوفاء بواجباته المادية، يجب أيضاً أن يُعطي من وقته لأبنائه وزوجته ليملأ البيت بالدفء والعاطفة.

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