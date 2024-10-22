بالفيديو| أمين الفتوى يوضح أفضل وقت لصلاة قيام الليل وركعة الوتر

كـتب- علي شبل:

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أفضل وقت لأداء قيام الليل، وصلاة الوتر، وذلك خلال رده على سؤال من شخص يقول: "أُصلي قيام الليل قبل الفجر بساعة، وأريد أن أعرف هل الأفضل أن أستمر في الصلاة حتى يؤذن الأذان؟".

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن صلاة قيام الليل قبل الفجر بساعة تُعتبر من أفضل أوقات القيام، فإذا كان الإنسان يعرف أنه سيقوم قبل الفجر بساعة أو ساعة ونصف، فإنه يمكنه أن يصلي أربع ركعات خفيفة كقيام ليل، وهذا وقت رائع للدعاء ولقبول الدعاء، وكذلك للتقرب من الله.

وأكد أنه عندما يشعر الإنسان بقرب الأذان، يُستحب له أن يوتر ولو بركعة واحدة، كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم، لذا، يُفضل أن يُنهي صلاته قبل الفجر، ويُوتر بركعة واحدة، مما يعكس السنة النبوية في القيام.

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