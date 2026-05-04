في إطار الدور التوعوي والتثقيفي الذي يقوم به الجامع الأزهر الشريف، عقد "ملتقى المرأة الأسبوعي" ندوة فقهية موسعة بعنوان "أعمال الحج وأخلاق الحجيج"، استُعرضت خلالها تفاصيل فريضة الحج، مع تسليط الضوء على الأركان والواجبات، والآداب النفسية والأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها ضيوف الرحمن.

استهلت الدكتورة لمياء متولي، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، حديثها بتوضيح المقاصد الأسمى لفريضة الحج، مؤكدة أنها "تحقق عبودية الله وامتثال أمره عز وجل "، ووسيلة لتقرير مبدأ المساواة بين المسلمين، موضحةً أن للحج أركان أربعة؛ الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، مشددةً على أن الحج لا يصح بدونها ولا تُجبر بدم، مع ضرورة الالتزام بالترتيب الشرعي لها.

وأضافت: واجبات الحج، تشمل المبيت بمزدلفة ليلة النحر، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع، كما أن هناك بعض السنن والمستحبات كالاغتسال للإحرام، ولبس البياض، والتلبية، وطواف القدوم، مؤكدة أهمية الاقتداء بالنبي ﷺ في هذه السنن لتعظيم الأجر.

وفي لفتة فقهية، أوضحت د. لمياء متولي بعض الأحكام التي تخص المرأة مراعاةً لطبيعتها، ومنها : اشتراط وجود الزوج أو المحرم أو "الرفقة المأمونة"، وألا تكون المرأة في عدة طلاق أو وفاة، وأشارت إلى رأي الحنفية الذي يجيز للمرأة الحائض الطواف إذا خشيت فوات الرفقة، كون الطهارة عندهم ليست شرطاً لصحة الطواف، وهو ما يعد مخرجاً شرعياً يرفع الحرج عن النساء.

من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء سعيد إبراهيم، مدرس الفقه المقارن وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، أن الحج يتطلب استعداداً يسبق السفر، يبدأ بالتوبة النصوح، ورد الحقوق والمظالم لأصحابها، وكتابة الوصية والديون.

وشددت د. أسماء سعيد، على ضرورة وعي الحاج بنوع النسك الذي سيؤديه (إفراد، قران، أو تمتع)، مع الالتزام التام بالأخلاق الحميدة، قائلة: "الحاج المتمكن هو من يساعد أقرانه بحب ورضا، ويتجنب الجدال والنميمة ليتحقق له الحج المبرور"، لافتةً إلى أن الحج ليس مجرد شعائر بدنية، بل هو مدرسة أخلاقية متكاملة تُهذب النفس وتغرس في المسلم قيم الانضباط والتواضع.

واختتمت الدكتورة حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر، الندوة بالحديث عن "آداب الحجيج"، مشيرة إلى أن حسن الخلق والصبر وتحمل أذى الآخرين هي جوهر هذه الرحلة الإيمانية، ولخصت أهم الآداب والمحظورات، من تخيّر النفقة الحلال وتعلم أحكام الحج، والإكثار من التلبية والالتزام بالأنظمة والمواعيد الرسمية التي تضمن سلامة الجميع.

وتابعت: هناك بعض المحظورات التي يجب تجنبها، منها تغطية الرأس ولبس المخيط (للرجال)، وحلق الشعر، واستخدام الطيب، وقتل الصيد.