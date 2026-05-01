إعلان

الإفتاء توضح حكم وكيفية إمامة المرأة للنساء في الصلاة

كتب : علي شبل

12:17 م 01/05/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم وكيفية إمامة المرأة للنساء في الصلاة، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن أداء الصلاة في جماعة من شعار الإسلام، ومن شيم الصالحين الكرام؛ فقد أعلى الشرع الشريف من شأنها، ورغّب فيها.

واستشهدت لجنة الفتوى بقوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43] أي: في جماعتهم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه، وقوله: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ» رواه أبو داود والنسائي: يعني بالجماعةِ الجماعةَ في الصلاة.

كيفية إمامة المرأة للنساء في الصلاة

وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن هذه النصوص وغيرها تدل على أنه لا فرق في استحباب الجماعة بين المرأة والرجل، فصلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعة مستحبة، وإذا أمَّتهن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن، وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال، فقد روى الإمام البيهقي عن ريطةَ الحنفيَّة رضي الله عنها قالت: «أمَّتْنَا عائشةُ فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة».

دار الإفتاء المصرية فتاوى المرأة فتاوى النساء الكرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسامة عرابي يعلق عبر مصراوي على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
رياضة محلية

"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري
رياضة محلية

العشق القاتل.. كيف يهدد توتر كرة القدم حياة اللاعبين والمشجعين؟
نصائح طبية

غدا.. الاحتفال باليوم العالمي للهيموفيليا تحت شعار "التشخيص أولًا"
أخبار مصر

فيديو فضح الجريمة.. القبض على متهمين بسرقة حديد "الدائري" لبيعه خردة
أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري