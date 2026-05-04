إعلان

كيف يؤثر الإيمان على حياة الفرد والمجتمع؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

02:24 م 04/05/2026

دار الإفتاء المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول تأثير الإيمان في حياة الفرد المسلم داخل المجتمع، مؤكدًا أن الإنسان بلا إيمان يكون ضائعًا وتائهًا، لأن الإيمان هو الأساس الذي يضبط حركة الإنسان وسلوكه.

الإيمان أساس استقامة الإنسان

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإيمان يقوم على اعتقاد القلب بما أرسل الله من كتب ورسُل وملائكة، والإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مشيرًا إلى أن هذا الإيمان إذا استقر في القلب انعكس على سلوك الإنسان وأخلاقه في حياته اليومية.

أركان الإيمان وانعكاسها على السلوك

وأضاف أن الإيمان يعمّر الكون، لأن الإنسان المؤمن يراقب الله في أفعاله، فيبتعد عن الظلم والفساد، بخلاف من يغيب عنه الإيمان باليوم الآخر، حيث لا يخشى حسابًا ولا عقابًا، ما قد يدفعه للانحراف والاعتداء على حقوق الآخرين.

وأشار إلى أن غياب الإيمان يؤدي إلى خلل في القيم، فقد ينحرف الإنسان إلى الإلحاد أو إنكار الرسالات، وبالتالي يفقد الضابط الذي يوجهه، مؤكدًا أن الإيمان بالرسل والكتب يجعل الإنسان ملتزمًا بالأوامر والنواهي التي تنظم حياته.

وشدد على أن أثر الإيمان لا يقتصر على الفرد فقط، بل يمتد إلى الأسرة والمجتمع، حيث يسهم في بناء مجتمع قائم على التقوى والصدق والأمانة، موضحًا أن الأسرة التي تقوم على الإيمان يكون حالها مستقرًا، وينعكس ذلك على المجتمع بأكمله.

اقرأ ايضًا:

الدكتور مختار جمعة: الصدق أساس الإيمان وطريق النجاة في الدنيا والآخرة

كيف يعود تارك الصلاة إلى طريق الالتزام؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

الصدق في التعاملات أساس البركة وتحريم الغش في البيع والشراء

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية عويضة عثمان فتاوى الناس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟
نصائح طبية

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟

"ركنت 3 دقائق في رمسيس".. سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت" | فيديو
حوادث وقضايا

"ركنت 3 دقائق في رمسيس".. سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت" | فيديو

توروب استعان بصديق في مباراة الزمالك.. محسن صالح يفجر مفاجأة
رياضة محلية

توروب استعان بصديق في مباراة الزمالك.. محسن صالح يفجر مفاجأة
هجوم إيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز.. وأبوظبي تندد بـ"القرصنة"
شئون عربية و دولية

هجوم إيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز.. وأبوظبي تندد بـ"القرصنة"
وزير العمل: الخميس 7 مايو إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بدلًا من عيد العمال
أخبار مصر

وزير العمل: الخميس 7 مايو إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بدلًا من عيد العمال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟