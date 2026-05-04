إعلان

ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

09:27 م 04/05/2026

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة من بني سويف حول فسخ خطبتها بعد تجهيزات ودفع مهر وشراء مستلزمات من المهر.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين، أن المسألة تحتاج إلى نظر دقيق بين الطرفين، لافتا إلى أن الأصل في المهر أنه لا يستحق إلا بعد عقد الزواج، ويستحق نصفه بعقد القران وكامله بالدخول، أما في حال فسخ الخطبة قبل العقد، فإن الأصل أن المهر يُرد إلى الخاطب.

وأضاف أن ما يتم تداوله من قرارات عرفية أو اتفاقات بين الأطراف يحتاج إلى معرفة تفاصيله وأسبابه، لأن الحكم الشرعي قد يختلف بحسب الملابسات، مشيرًا إلى أن الضرر الناتج عن فسخ الخطبة قد يُراعى فيه التعويض بالتراضي بين الطرفين.

وبيّن أن ما تم إنفاقه من المهر على شراء ملابس أو تجهيزات، يُنظر فيه بحسب الاتفاق وما تم التراضي عليه، موضحًا أن هذه القضايا تحتاج إلى جلسة بين الطرفين لسماع التفاصيل وتحديد الحقوق بشكل دقيق.

وأكد أن الأفضل في مثل هذه الحالات هو الرجوع إلى أهل العلم أو دار الإفتاء للفصل بين الطرفين بما يحقق العدل ويرفع الضرر، مشيرًا إلى إمكانية الحضور إلى دار الإفتاء المصرية لسماع الطرفين وإصدار الحكم المناسب وفقًا للشرع.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة: جائز أم مكروه؟.. علي جمعة يوضح

بعد وفاة زوجي الأول والثاني تزوجت الثالث فمن يكون رفيقي في الجنة؟.. عالم أزهري يجيب

"واضربوهن".. أمين الفتوى يوضح معنى ضرب الزوجة المقصود شرعًا بالقرآن

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)
علاقات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)

حدث بالفن| موعد ومكان جنازة هاني شاكر وفنانة تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
زووم

حدث بالفن| موعد ومكان جنازة هاني شاكر وفنانة تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
قانون الأسرة يحدد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج.. وفقيه لـ"مصراوي": لا يجوز
أخبار مصر

قانون الأسرة يحدد 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج.. وفقيه لـ"مصراوي": لا يجوز
مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
رياضة محلية

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
نصائح طبية

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)