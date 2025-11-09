أمين الفتوى يكشف عن علاج السحر: لا حاجة للذهاب للمعالجين بالقرآن

كشف الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أفضل طرق علاج الإصابة بالسحر، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه حول حكم من يذهب للمعالجين بالقرآن لعلاج السحر، قائلًا إنه ليس هناك حاجة للذهاب إلى معالج، فالسحر والأمور المشابهة يمكن مواجهتها بالقرآن والأذكار اليومية.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، أن سيدنا النبي ﷺ علمنا كيف نعتني بأنفسنا بالقرآن والأذكار دون الحاجة إلى وساطة أحد، مثل قراءة الفاتحة، وسورة البقرة، والمعوذتين، وسورة الكهف يوم الجمعة، بالإضافة إلى الأذكار عند النوم، وعند دخول وخروج المنزل، وعند الأكل، وفي المسجد، وفي كل وقت، فهذا ورد يومي يحفظ الإنسان من الشرور ويزيده نورًا وبركة.

وأكد أن الانشغال بالهواتف والمعلومات الكثيرة يجعل الإنسان يغفل عن ورده اليومي من القرآن، مشددًا على أن المحافظة على القراءة اليومية والورد الدوري من القرآن تفتح للإنسان من الفتح الروحي والحفظ وتيسير الأمور وبركة في الصحة والمال والأولاد، دون الحاجة للاعتماد على معالجين يدعون القدرة على كشف السحر أو الحسد.

وختم أمين الفتوى، مشددًا على أهمية الابتعاد عن الخرافات والانشغال بالموروثات الخاطئة، والتعامل مع الأمور الواقعية، متابعًا: "حتى في حادثة السحر الذي وقع للنبي ﷺ، لم يتعامل معه مباشرة مع فاعل السحر، بل كان الأمر بالقرآن والأذكار دون الدخول في جدال أو مواجهة شخصية."

