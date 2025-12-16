الشيخ خالد الجندي: لن ندخل الجنة باعمالنا

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن قصة نوح عليه السلام وابنه تحمل درسًا عميقًا عن الثبات بالإيمان والطريق إلى الجنة.

و أوضح الشيخ الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن نوح عليه السلام دعا ابنه قائلاً له: "اركب معنا"، فرد عليه ابنه: "ساوي إلى جبل يعصمني من الماء"، لكنه لم ينجُ، مشيرًا إلى أن الجبل بطبيعته ثابت، لكن الابن كان مهتزًا بسبب عدم وجود عقيدة وإيمان، بينما الذين في السفينة كانوا ثابتين لأنهم مؤمنون وعندهم عقيدة.

وأضاف الجندي أن هذا المشهد يعلمنا درسًا مهمًا: "من لديه عقيدة وإيمان بالله يظل ثابتًا مهما كانت الظروف، وهذا هو الطريق للنجاة ودخول الجنة".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن القرآن يطمئن الإنسان ويؤكد له: "لا تخف، إنك أنت الأعلى، أنت الأفضل، أنت الحر حتى في أقسى القيود إذا كنت مستعصمًا بالله"، مشيرًا إلى أن لا أحد ينجو من أمر الله إلا برحمته، كما قال تعالى: "لا عاصم من أمر الله إلا من رحم"، مؤكدًا أن الأعمال وحدها لا تكفي للنجاة، بل فضل الله ورحمته هما سبيل دخول الجنة.

ودعا: "اللهم أنزل علينا السكينة وثبت أقدامنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد".

