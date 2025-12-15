علاج الإصابة بالحسد في 8 خطوات.. روشتة دينية يكشف عنها عالم أزهري

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن تعريف الحسد ووقوعه، وطرق علاجه، موضحا 8 خطوات بمثابة روشتة دينية لعلاج الإصابة بالحسد٠

تعريف الحسد

وفي تعريف الحسد، يقول العالم الأزهري: يعرف الحسد بأنه صفة شر في الحاسد يتمنى من خلالها زوال النعمة عن صاحبها ولا يهمه بعد ذلك أن تنتقل إليه أم لا، لافتا إلى أن العين والحسد من الأخلاق السيئة، وعاقبته خسران، حيث يؤدي إلى النزاع والخصام والعداوة والبغضاء ويقود إلى الهم والغم ويقتل الحب والود الذي يجب أن يكون سائدا بين الناس٠

أدلة من القرآن والسنة على وجود الحسد

وأضاف لاشين أن بعض الناس يؤمن بوجود الحسد وبتأثيراته، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة كما أنه الرأي الذي تعضده النصوص الشرعية الواردة بشأن الحسد في الكتاب والسنة، منها:

قول الله عز وجل: (أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله)٠

وقوله سبحانه : (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر)٠

وقوله عز من قائل في سورة الفلق في ختامها : (ومن شر حاسد إذا حسد)٠

وفي الهدي النبوي قال صلى الله عليه: (اتقوا العين فإن العين حق وإنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر)٠

وثانيا - يقول لاشين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك - في السنة المشرفة أن الأمين جبريل عليه السلام رقى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأعاذه من شر العين حينما قال له يا محمد: اشتكيت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم : نعم قال جبريل :(باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك باسم الله أرقيك)٠

كما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاسترقاء من العين روت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين)٠

وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر أنه من خلال النصوص السابقة ما كان منها في القرأن أو السنة يتبين لنا أن الحسد واقع وحقيقة لا يمكن إنكارها وقد أمرنا الشرع بالسعي في أسباب علاجها٠

علاج العين والحسد

وكشف لاشين عن خطوات علاج الحسد، قائلًا: إن العين حق وضررها يصيب من وقعت عليه ،وعلاج ذلك يكون على النحو الآتي:

١- التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله عز وجل٠

٢- الرقية الشرعية وهي بحمد الله مطبوعة ويستطيع المحسود أن يحصل عليها ويقرأ ما جاء فيها ٠

٣- التفل والنفث بعد قراءة الرقية الشرعية ٠

٤- المواظبة على قراء الأذكار الواردة في سنة سيد الأخيار وهي أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وأذكار دخول البيت والخروج منه والإكثار من قراء القرآن ٠

٥- قراءة بعض الأدعية النبوية ومنها: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة ومنها : أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ٠

٦- عدم إخبار الناس بكل ما أنعم الله به عليك ٠

٧- اليقين في الله بمعنى ان يقوم المصاب بالحسد بالأخذ في أسباب العلاج مع يقينه بأن الشافي والمعافي والكافي الله منفذا في ذلك قول الله سبحانه :(وإذا مرضت فهو يشفين)٠

٨- تطهير البيت من المعاصي حتى لا يكون مأوى للشياطين وتسكنه ملائكة الله... هذا والله أعلم.

