بيّن الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن من عقد النية لصيام الست من شوال، ثم وقع في الأكل أو الشرب ناسيًا خلال النهار، فإن صيامه يظل صحيحًا ولا يلزمه شيء، بل يُكمل يومه بشكل طبيعي.

وأشار العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة، إلى أن هذا الحكم لا يقتصر على صيام الست من شوال فقط، بل يشمل جميع أنواع صيام التطوع، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (متفق عليه).

وأوضح أن النسيان في هذه الحالة لا يؤثر على صحة الصيام، سواء كان الصوم فريضة أو نافلة، مؤكدًا أن هذا من مظاهر التيسير والرحمة في الشريعة الإسلامية.

ودعا الشيخ أحمد خليل المسلمين إلى الحرص على صيام الست من شوال، لما لها من أجر عظيم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر» (رواه مسلم).