إعلان

ما حكم من نسي فأكل أو شرب أثناء صيام الست من شوال؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح

كتب : محمد قادوس

03:47 م 20/03/2026

الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيّن الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن من عقد النية لصيام الست من شوال، ثم وقع في الأكل أو الشرب ناسيًا خلال النهار، فإن صيامه يظل صحيحًا ولا يلزمه شيء، بل يُكمل يومه بشكل طبيعي.

وأشار العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة، إلى أن هذا الحكم لا يقتصر على صيام الست من شوال فقط، بل يشمل جميع أنواع صيام التطوع، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (متفق عليه).

وأوضح أن النسيان في هذه الحالة لا يؤثر على صحة الصيام، سواء كان الصوم فريضة أو نافلة، مؤكدًا أن هذا من مظاهر التيسير والرحمة في الشريعة الإسلامية.

ودعا الشيخ أحمد خليل المسلمين إلى الحرص على صيام الست من شوال، لما لها من أجر عظيم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر» (رواه مسلم).

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ أحمد خليل صيام ست من شوال صيام الستة البيض صوم شوال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة