هل يجوز صيام السِّت من شوال قبل صيام القضاء؟.. الأزهر للفتوى يوضح

كتب : علي شبل

10:10 م 30/03/2026

صيام السِّت من شوال

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم صيام السِّت من شوال قبل صيام القضاء الواجب، وهل يعد ذلك مكروها في الدين، أم جائزا شرعًا.
في بيان فتواه، أكد مركز الأزهر للفتوى أنه يجوز صيام السِّت من شوال قبل صيام القضاء الواجب بغير كراهة؛ لأن القضاء الواجب موسَّع يجوز فيه التَّراخي، وصيام ست شوال قد يفوت فضله بانتهاء الشَّهر قبل صيامها.
والله أعلم.

رأي الأزهر في صيام الست من شوال بنية القضاء

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أوضح أن صحة الجمع بين نية القضاء الواجب وصوم النافلة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، قائلًا: والأولى ألا يُشغَل يوم الفريضة بصيام غيرها، ثم إذا أتم العبد الفريضة صام ما شاء من النوافل.

وأشار مركز الأزهر، في فتوى سابقة، إلى أنه يجوز الجمع بين نيتين لمن نوى صيام سُنَّتَين في يوم واحد، كصيام يوم من ست شوال في يوم الاثنين مثلًا.

وبيّن أنه عند الشافعية أن من صام القضاء في شوال قد حصَّل ثواب ست شوال إذا صام ستًا منه بأي نية؛ لعموم قول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم.. والله تعالى أعلى وأعلم.

