النشرة الدينية| 5 آراء شرعية مهمة يكشف عنها المفتي.. ومواعيد الليالي الوترية بالـ10 الأواخر من رمضان

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الثلاثاء 18 من شهر مارس.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

علي جمعة يحذر: من اختار القتل الرحيم لنفسه مات فاسقاً وهناك جريمة أنكى وأضل سبيلًا (فيديو)

علي جمعة يحذر: القمار بوابة الخراب.. ومراهنات الألعاب الإلكترونية حتى لو بدون مال حرام

الإفتاء تنشر مواعيد الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان: 4 أعمال لا تفوتها

علي جمعة: التبرع بأموال القمار "حرام دوبل" ولعب الدومينو والشطرنج والكوتشينة

"الحمد لله الذي قطع أنفاس أبيك".. ما سبب شماتة ابنة سيد القمني في وفاة الشيخ الحويني؟

رائد فضاء: سمعت صوت "الأذان" من محطة الفضاء واتجاه القبلة كان يتغير 180 درجة في الصلاة الواحدة

علي جمعة: "الهاكينج" والقرصنة الإلكترونية لو في سبيل الله حلال ومشروع

منها حكم زيارة القبور في العيد وقائمة المنقولات الزوجية.. 5 آراء شرعية مهمة يكشف عنها المفتي

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر

خالد الجندي يوضح معنى الآيات الأولى من سورة المؤمنون

خالد الجندي يشرح معنى مفهوم الميراث في الآخرة

علي جمعة: التنظيمات المتطرفة لديها تدين مغشوش تستغله القوى العالمية لتحقيق مصالحها

علي جمعة: المتنطع مثل من تنزني لتطعم أيتام

أمين الفتوى: صلاة التراويح للمرأة في البيت أعظم أجر من المسجد

عمرو خالد: قصة حب رائعة لابنة النبي.. كيف ضربت المثل في الوفاء لزوجها بعد طلاقها؟

أمين الفتوى: 35 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر لو عاوز تدفع 1000 وأكثر لك أجر وثواب

الطالب حسن محمد: إمامتي للمصلين في الأزهر شرف عظيم ومسؤولية كبيرة

والدة الطالب إمام المصلين في الأزهر: "أول ما نطقه القرآن"

على جمعة: يوضح حكم الفتاة المنتحرة بعد فضح شخص لها أمام الناس

ما حكم الصيام بالنسبة لمسلمة جديدة تصوم سرًّا؟.. هكذا ردت دار الإفتاء

هل يكره طباعة الصور على "التورتة" وأكلها؟.. الإفتاء توضح

الدكتور أسامة قابيل: 3 أمور لمضاعفة الأجر والفوز برمضان في العشر الأواخر

بعد رؤيا حلا شيحة.. ما تفسير رؤية يوم القيامة في المنام: خير أم شر؟

مصطفى حسني: يوضح حيلة سيدنا يوسف ليحتفظ بشقيقه الأصغر لديه

"إذا ركع الإمام ولم اكمل الفاتحة.. فماذا افعل؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

"قطايف صلاح".. شاهد كيف استعان الدوري الإنجليزي بتريند سامح حسين لدعم "مو" (فيديو)

بعد مشهد أحمد زاهر بمسلسل "سيد الناس".. متى يحرم تناول جوزة الطيب شرعًا؟

د. عصام الروبي: صلاح البال يبدأ بالاحتواء وحسن العشرة

ثلاثة أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة.. يكشف عنها أحمد كريمة