إعلان

هل الرسم حرام حتى لو كان مجرد موهبة وهواية؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

08:58 م 04/04/2026

الشيخ إبراهيم عبد السلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تقول صاحبته: أنا عندي موهبة الرسم وبرسم باستمرار، لكن زميلة لي قالت لي ده حرام، مع أني لا أرسم أشياء سيئة وبرسم لنفسي فقط، فهل عليّ حرمة؟، مؤكدًا أنه لا حرمة في ذلك ولا إثم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الفتوى المعتمدة بدار الإفتاء المصرية ترى أن الرسم في العصر الحالي أصبح وسيلة من وسائل التعبير والفن، كما يُستخدم في الدراسة والتعليم، وبالتالي لا حرج فيه.

وأشار إلى أن الرسم لم يعد يندرج تحت باب العبادة أو التقديس، كما كان يحدث في العصور القديمة حينما كان الناس يصنعون التماثيل والأصنام لعبادتها من دون الله.

ولفت إلى أن الرسم اليوم يُعد مهارة وإبداعًا، وفيه متعة وفائدة، ويمكن أن يحمل معاني إيجابية تتوافق مع القيم الإسلامية، ولا يتعارض معها.

وأكد أن مثل هذا النوع من الرسم جائز ولا حرمة فيه، طالما أنه لا يتضمن أمورًا محرمة أو مخالفات شرعية، مشددًا على أن الفتوى في ذلك واضحة ومعتمدة.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

إبراهيم عبد السلام حرمة الرسم هل الرسم حرام

أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

