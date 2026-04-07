قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري، إن الجانب الإيراني لن يستجيب لأي هدنة أو وقف لإطلاق النار، لأن إيران هيأت شعبها على أن هذه حرب وجود وأنهم سيزيلون إسرائيل من الخارطة.

وقال العميد سمير راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن المرجعيات الدينية والحرس الثوري نجحوا في تعبئة الشعب الإيراني، وإذا تحدثوا الآن عن التفاوض سيفقدون القدرة على إعادة التعبئة مرة أخرى.

وأضاف الخبير العسكري، أن فكرة الضربة القاضية التي كان يريدها ترامب للقضاء على النظام واغتيال القيادات وثورة الشعب قد فشلت، وأن الاستراتيجية الأمريكية تحولت إلى "الألف طعنة" التي تؤدي لانهيار الدولة تدريجيا.

وأشار إلى أن التصعيد سيستمر غدا لكنه لن يستهدف البنية التحتية والطاقة في هذه المرحلة، بل سيكون مكثفا ونوعيا على أنظمة الدفاع الجوي التي أثبتت وجودها، ومدن الصواريخ ومستودعاتها.

وشدد العميد سمير راغب على أن الضربة القاضية لن تحدث ولن تعود إيران إلى العصر الحجري غدا، مؤكدا أن الأمريكي مصر على فكرة "الألف طعنة" التي تهدف إلى إنهاك الدولة الإيرانية تدريجيا دون حرب شاملة.