أطلقت مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر، قسم العلاقات العامة والإعلان، مشروع تخرج تحت عنوان: "حكاية مكان"، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالأماكن السياحية في مصر التي لا تحظى بتغطية إعلامية كافية، من خلال تقديم محتوى مرئي قصير بأسلوب الحكاية، يسلط الضوء على تاريخ كل موقع وأهميته بطريقة جذابة ومبسطة.

تفاصيل مشروع حكاية مكان

يعتمد مشروع حكاية مكان على إنتاج فيديوهات قصيرة تحكي قصة كل مكان، بما يسهم في جذب انتباه الجمهور، وزيادة المعرفة بالمقومات السياحية غير المعروفة، إلى جانب تشجيع المواطنين والسائحين على زيارة هذه المواقع واستكشافها.

ويأتي المشروع في إطار دعم الجهود الرامية إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز الهوية الثقافية والتاريخية، عبر محتوى إبداعي يدمج بين السرد القصصي والمعلومة الموثقة، بما يواكب أساليب التواصل الحديثة ويخاطب مختلف الفئات، تحت إشران الدكتور محمود شهاب، عضو هيئة التدريس بالكلية.

أسماء المشاركين في مشروع حكاية مكان

يشارك في تنفيذ المشروع عدد من الطلاب، من بينهم: أحمد محمود جابر حميده، أمين صالح محمد محمد، أحمد وائل رجب عبدالغفار، أحمد رامي ربيع السيد، أحمد صالح عبد الحميد محمد، الحسن علاء عبدالعزيز السيد، خالد محمد عبدالمعبود مبابي، خالد عبدالله أحمد يوسف، عبدالله فارس طلبه فارس، وعبدالرحمن فرج حسن مصطفى.



وأكد القائمون على المشروع أن "حكاية مكان" يمثل خطوة مهمة نحو إعادة اكتشاف الكنوز السياحية في مصر، وإبرازها بصورة تليق بقيمتها التاريخية والحضارية، بما يسهم في دعم قطاع السياحة وتعزيز الوعي المجتمعي.

