السعودية تطلق إنذار للتحذير من خطر بالمنطقة الشرقية

كتب : وكالات

12:22 ص 07/04/2026

المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الدفاع المدني السعودي، إطلاق إنذار للتحذير من خطر في المنطقة الشرقية.
وقالت الوزارة السعودية، في بيان الإثنين، إنه في حال وصول رسائل تحذيرية من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، يجب الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية.
ودعت إلى التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدًا عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر.
وأكدت ضرورة عدم الخروج من المنزل أو المبنى حتى انتهاء الخطر، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح.
وأوضحت أنه في حال التواجد خارج المنزل، يجب الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير، والابتعاد عن المواقع الخطرة.
وأضافت أنه عند تلقي رسالة التحذير أثناء التواجد في المركبة، ينبغي التوقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة.

وأشارت إلى أنه عند ملاحظة أي خطر يمكن الاتصال برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة.

وشددت على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.

