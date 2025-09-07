ما حكم النوم قبل صلاة العشاء؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كتب - علي شبل:

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم النوم قبل صلاة العشاء والاستيقاظ في اليوم التالي، موضحًا أن الصلاة على وقتها واجبة، ويجب على المسلم أن يحافظ على أدائها ضمن وقتها المحدد، حيث قال: "الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت، فلا يجوز تركها إلا لعذر شرعي، ويجب السعي للاستيقاظ قبل أذان الفجر إذا نام الشخص قبل صلاة العشاء لجهد شديد أو تعب".

وأضاف الدكتور علي فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن معظم الناس لا يستطيعون النوم طيلة الوقت من العشاء حتى الفجر، ومن يستطيع الاستيقاظ قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر يستطيع أداء صلاة العشاء أولاً ثم صلاة الفجر في وقتها.

وأشار إلى أن الالتزام بمواقيت الصلاة له أثر كبير على تنظيم الحياة اليومية، قائلاً: "الذي يحافظ على الصلاة يجد يومه منظمًا جدًا، فاستيقاظه ونومه ومواعيد أعماله تتناسب مع مواقيت الصلاة، بينما من لا يحافظ على الصلاة يجد يومه مبعثرًا وغير منظم".

وأكد الدكتور علي فخر أنه إذا نام الشخص وصلى بعد الفجر، يجب عليه أداء صلاة العشاء أولًا ثم صلاة الفجر مباشرة بعد ذلك، مع مراعاة ترتيبها حسب ما فرضه الشرع، موضحًا أن الأفضل دائمًا هو الحفاظ على الصلاة في وقتها لتجنب هذا التعارض وضمان الخشوع والتنظيم في الحياة اليومية.

