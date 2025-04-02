عالم أزهري يوضح كيف يحافظ العبد على الطاعات بعد رمضان

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، يواجه المسلم تحديًا في الاستمرار على الطاعات والعبادات التي اعتاد عليها خلال الشهر الفضيل، مؤكدا أهمية الثبات على الطاعة بعد رمضان، مشيرًا إلى أن الاستمرار في الأعمال الصالحة يعكس صدق الإيمان ويعزز العلاقة مع الله.

أضاف الروبي، خلال برنامج" حديث الروح": أن من الأمور التي يُنصح بها بعد رمضان صيام ستة أيام من شهر شوال، مستشهداً في ذلك بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-:" من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر".

وأوضح الداعية، من الأمور التي يُنصح بها أيضاً هي المحافظة على الصلوات والنوافل والاستمرار في أداء الصلوات في وقتها، التهجد ولو بركعتين، الاستمرار في فعل الخير والصدقات بمساعدة المحتاجين، والتصدق، والإحسان إلى الآخرين، وعدم هجر القرآن وختمه ولو مرة واحدة شهريًا .

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