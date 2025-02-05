هل يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان؟.. الإفتاء تجيب

كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الخروج من المسجد بعد رفع الأذان في المسجد، وذلك ردا على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ فأنا دخلت المسجد لأصلي الظهر، ثم حدث أمرٌ طارىء فخرجت من المسجد قبل الصلاة؛ فما حكم الشرع في الخروج من المسجد بعد الأذان؟

في رده، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفقهاء اتفقوا على أنه يُرخَّص للمصلي في الخروج من المسجد قبل الشروع في الإقامة، إذا صاحب الخروجَ نيةُ الرجوع، أو كان الخروج لعذرٍ؛ كأن يكون المصلي قد صلَّى وحده، أو كان إمامًا لمسجدٍ آخر، أو أراد بخروجه أن يُدرك الصلاة في مسجدٍ آخر لحضور مجلس علمٍ أو نحو ذلك.

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: أما إذا لم يصاحب الخروج نيةُ الرجوع أو لم يكن ثمة عذر، فالمختار للفتوى: هو قول جمهور الفقهاء من أنَّ الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة مكروهٌ؛ حملًا للنهي الوارد عن الخروج من المسجد بعد الأذان على الكراهة.

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