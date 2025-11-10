تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة من البحيرة، تقول فيه إنها اضطرت للابتعاد عن أخيها المريض نفسيًا بعدما أصبح أحيانًا يعتدي عليها وعلى زوجته، فهل عليها إثم؟.

وفي رده، أكد الدكتور علي فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن سلامة المريض وسلامة من حوله تأتي أولًا، مشددًا على أن الابتعاد عنه في حالة الخطر ليس تقصيرًا.

وأوضح أن الحل الأمثل هو وضع المريض في دار رعاية نفسية، حيث يتلقى العلاج تحت إشراف طبي، ما يحفظ حياته وحياة من حوله، مع الدعاء له بالشفاء واللطف من الله.

وشدد على أن هذا الإجراء ليس هروبًا من المسؤولية، بل حفاظ على حقوق الجميع، ويمكن للمريض العودة للبيت بعد تحسن حالته واستكمال العلاج.

وقال: "إذا أصبح المريض خطرًا على نفسه أو الآخرين، فالواجب وضعه تحت رعاية طبية منظمة والدعاء له بالشفاء، فهذا حفاظ على النفس والمجتمع وليس ذنبًا".

