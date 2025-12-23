وكالات

أعلنت جماعة "دافع عن هيئات المحلفين" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على الناشطة السويدية جريتا ثونبرج في العاصمة لندن خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين.

وقالت المجموعة الحقوقية، إن ثونبرج اعتُقلت بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال احتجاج "أسرى من أجل فلسطين" أمام مكاتب شركة أسبن للتأمين في العاصمة البريطانية، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وتعتبر جريتا ثونبرج واحدة من أشهر الناشطين في مجال مكافحة تغير المناخ في العالم، وقد نُسب إليها الفضل في رفع مستوى الوعي العام، وخاصة بين الشباب.