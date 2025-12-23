تسريع العقوبات.. 5 مقترحات برلمانية لمواجهة حوادث الطرق السريعة

وجه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، سؤالًا إلى الحكومة بشأن الحد من حوادث الطرق السريعة بين المحافظات، التي تنجم عن رعونة السائقين بسبب تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بالإشارات المرورية؛ ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا يوميًّا وإصابات جسيمة تؤثر على الأُسر والمجتمع والاقتصاد الوطني.

وشدد رمزي، في بيان له اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع خطة شاملة واستراتيجية فعالة من قِبل الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، بما يحمي أرواح المواطنين ويقلل الخسائر البشرية والمادية على حد سواء.

وقدم رمزي خمسة اقتراحات رئيسية للحد من حوادث الطرق السريعة:

1- زيادة الحملات المرورية؛ للتأكد من الالتزام بقواعد السير، وفرض غرامات فورية على المخالفين.

2- تركيب أجهزة مراقبة ذكية على الطرق السريعة؛ لرصد السرعات الزائدة والتجاوزات الخطرة.

3- تحسين البنية التحتية للطرق بتوسيع حارات المرور، وصيانة الإشارات، وإنشاء فواصل أمان لتقليل الحوادث.

4- إطلاق حملات توعية مستمرة على مستوى المحافظات حول مخاطر السرعة الزائدة والسلوكيات الخطرة، بالتنسيق مع المدارس ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.

5- تطبيق عقوبات قانونية صارمة ضد المخالفين بشكل سريع، مع رصد المخالفين المتكررين ومحاسبتهم؛ لضمان الردع الفعلي.

وأشار رمزي إلى أن حوادث الطرق السريعة ليست مجرد أرقام إحصائية؛ بل حياة المواطنين وأمنهم الشخصي والعائلي، وأن تجاهل المشكلة يضاعف حجم الكوارث البشرية ويزيد الأعباء على القطاع الصحي والاقتصاد الوطني مؤكدًا أن الحد من حوادث الطرق السريعة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، داعيًا إلى تفعيل التدابير المرورية الفورية، وتعزيز التوعية العامة، وتشديد الرقابة القانونية.

وأوضح النائب أن حماية حياة المصريين على الطرق ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًّا ملزمًا لكل الجهات المعنية؛ لضمان أن تصبح الطرق السريعة آمنة للجميع وتخدم التنمية دون المخاطرة بأرواح المواطنين.

