هل صيام أي يوم من رجب يساوى كفارة سنة؟.. داعية بالأوقاف يحذر من هذا المنشور على فيسبوك

كـتب- علي شبل:

حذر الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، من منشور متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك، يروّج لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن صيام أول يوم من شهر رجب يساوي كفارة 3 سنوات، وأن صيام اليوم الثاني يساوي كفارة سنتين، وأي يوم من أيام رجب يساوى كفارة سنة.

أكد “أبو عمر”، في مقطع فيديو عبر صفحته على “فيسبوك”، أن هذا الحديث ليس حديثًا عن سيدنا النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وهو حديث موضوع ومكذوب عن الرسول.

أما عن حكم صيام اليوم الأول من رجب، فقال الداعية بالأوقاف إن صيام أول أيام رجب أمر مباح، فمن صامه يثاب، ومن لم يصمه فلا شيء عليه.

وأضاف أن صيام أول يوم من شهر رجب مثله مثل باقي أيام الشهر، ونصوم فيه لأنه شهر من الأشهر الحرم. لافتا إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال لأحد الصحابة: “صم من الحرم واترك”، أي تصوم أو لا تصوم في هذا الشهر الأمر متروك لرغبة الشخص.

وأضاف الشيخ أيمن أبو عمر: “ولكن تخصيص أول يوم بالصيام بسبب الحديث المنسوب للنبي فهذا لا يصح؛ لأن الحديث غير صحيح”.

اقرأ أيضًا:

هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم تمويل المشروعات عن طريق البنك

أمين الفتوى: إعطاء الصدقات لهؤلاء أولى من المتسولين في الشوارع (فيديو)

بالفيديو| أمين الفتوى: كسر خواطر الناس ولو بالمِزاح حرام شرعًا