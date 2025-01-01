الإفتاء تحسم جدل التهنئة بأعياد غير المسلمين: ليس فيها خروج عن الدين

كـتب- علي شبل:

قبل أيام من احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد الجديد، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المتكرر كل عام حول حكم تهنئتهم بأعيادهم ومناسباتهم، وبينت الرأي الشرعي في تلك المسألة، وما إذا كان في التهنئة خروج عن الدين، حسب بعض فتاوى المتشددين.

في بيان فتواها- نشرته منذ قليل عبر قنواتها الرسمية- أكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين فالمولى عز وجل لم يفرق بين المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها.

واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، مؤكدة أن التهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.

وكانت دار الإفتاء حسمت كذلك الرأي الشرعي في مسألة التهنئة بقدوم العام الجديد، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا مانع شرعًا من تبادل التهنئة في بداية الأعوام؛ لما في ذلك من إشاعة الفرح والسرور بين الناس جميعًا، كما أنه لا يخفى على أحدٍ ما في بدايات تلك الأعوام من تجدد نِعَمِ الحياة على كل إنسان، وشكر الله على ذلك مأمور به شرعًا؛ فقد قال تعالى: {وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [النحل: 114].

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