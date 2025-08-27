سعر الليلة أقل من ألف جنيه.. 20 صورة لـ أرخص 5 أماكن في طابا

كتب – سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في طابا، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في طابا، وفقا لموقع "بوكينج".

Yasmina Beach

يقع مكان إقامة "Yasmina Beach" في طابا، على بعد 48 كم من Underwater Observatory Park، ويتميز بتراس ومواقف خاصة للسيارات مجاناً ومطعم وبار، يتميز مكان الإقامة هذا بغرف عائلية، كما يوفر للضيوف مرافق للشواء، يوفر مكان الإقامة مكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة، وتوصيلات للمطار، وخدمة الغرف، وواي فاي مجاني.

تحتوي كل غرفة في "Yasmina Beach" على شرفة مع إطلالة على البحر، تحتوي بعض الغرف في "Yasmina Beach" على إطلالات على الجبل، بينما تتميز جميع الغرف بفناء، تحتوي جميع الوحدات على بياضات أسرّة.

يتوفر إفطار يقدم للضيوف خيارات طعام من بوفيه أو من قائمة مأكولات أو كونتيننتال في مكان الإقامة.

سعر الليلة 985 + 10 ضرائب ورسوم بإجمالي 995 جنيها.

Baraka Camp

يقع مكان إقامة "Baraka Camp" في طابا في محافظة جنوب سيناء على بُعد مسافة 41 كم من Underwater Observatory Park ويوفر إقامة مع واي فاي مجاني، وملعب للأطفال، وحديقة، ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تشمل بعض أماكن الإقامة تراس مع إطلالة على البحر، ومطبخاً صغيراً مجهزاً بالكامل، وحمّاماً خاصاً مع بيديت.

يمكن الاستمتاع بإفطار يقدم للضيوف خيارات طعام من قائمة مأكولات أو نباتية أو نباتية صرف في مكان الإقامة، يوجد في مكان إقامة "Baraka Camp" مطعم يقدّم أطباقاً أفريقية وأطباقاً بريطانية وأطباقاً يونانية، كما يمكن أيضاً طلب خيارات نباتية وخالية من الألبان وحلال.

يوفر مكان إقامة "Baraka Camp" مرافق للشواء.

هناك منطقة شاطئ خاص في مكان الإقامة، كما يمكن للضيوف الاستمتاع برياضة الغطس ورياضة ركوب الدراجات الهوائية بالقرب من "Baraka Camp".

سعر الليلة 1261 + 177 ضرائب ورسوم بإجمالي 1438 جنيها.

Aladdin Camp

يقع مكان إقامة "Aladdin Camp" على بُعد 31 كم من Underwater Observatory Park، ويوفر تراس وبار ومطبخاً مشتركاً لراحة الضيوف.

تحتوي بعض الوحدات على منطقة لتناول الطعام و / أو شرفة.

يقدم الإفطار للضيوف خيارات طعام كونتيننتال أو نباتية أو نباتية صرف. يوجد في مكان إقامة "Aladdin Camp" مطعم يقدّم أطباقاً إيطالية وأطباقاً من الشرق الأوسط وأطباق بيتزا، كما يمكن أيضاً طلب خيارات نباتية وحلال وكوشر.

تتوفر خدمة تأجير سيارات في مكان إقامة "Aladdin Camp"، كما يمكن للضيوف الاستمتاع برياضة الغطس في الجوار.

سعر الليلة 1309 + 183 ضرائب ورسوم بإجمالي 1492 جنيها.

SakraTah Camp - eco friendly

يقع مكان إقامة "SakraTah Camp - eco friendly" في طابا ويوفر إطلالات على البحر، بالإضافة إلى منطقة شاطئ خاص وتراس ومطعم وبار ومرافق للشواء.

لمزيد من الراحة، يمكن لمكان الإقامة توفير مناشف وبياضات للأسرّة مقابل تكلفة إضافية.

يتوفر إفطار يشمل خيارات طعام من قائمة مأكولات ونباتية ونباتية صرف.

يمكن ممارسة صيد الأسماك ورياضة الغطس في المناطق المجاورة إذا كنت ترغب في استكشاف المنطقة، كما يمكن لمكان إقامة "SakraTah Camp - eco friendly" ترتيب خدمة تأجير سيارات.

يبعد مكان إقامة "SakraTah Camp - eco friendly" مسافة 28 كم عن Underwater Observatory Park

سعر الليلة 1940 + 176 ضرائب ورسوم بإجمالي 2116 جنيها.

King swer

يقع مكان إقامة "King swer" في طابا، على بعد 40 كم من Underwater Observatory Park، ويتميز بمنطقة شاطئ خاص ومواقف خاصة للسيارات مجاناً ومطعم وبار، يوفر هذا الفندق المصنف 5 نجوم خدمة الغرف، يتميز مكان الإقامة بأنه مخصص لغير المدخنين، وهو يقع على بُعد 48 كم من ممشى إيلات.

تحتوي كل غرفة في "King swer" على تراس مع إطلالة على البحر، تحتوي جميع الغرف على غلاية وحمّام خاص مع بيديت ولوازم استحمام مجاناً، بينما توفر بعض الغرف مطبخاً مع ثلاجة. تحتوي غرف الضيوف في "King swer" على جهاز تكييف وصندوق ودائع آمن.

يتوفر إفطار يقدم للضيوف خيارات طعام من قائمة مأكولات في مكان إقامة "King swer".

سعر الليلة 2425 + 364 ضرائب ورسوم بإجمالي 2789 جنيها