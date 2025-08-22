مصيفك في نويبع بأقل من ألف جنيه.. 20 صورة لـ أرخص 5 أماكن للإقامة

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في نويبع، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في نويبع، وفقا لموقع "بوكينج".

Sina Star Camp

يوفر مكان إقامة "Sina Star Camp" إطلالات على الجبل وخدمة واي فاي مجاني ومواقف خاصة للسيارات مجاناً، وهو يقع في نويبع.

تحتوي بعض الوحدات على شرفة و / أو فناء مع إطلالات على البحر.

يوجد في مكان إقامة "Sina Star Camp" مطعم يقدّم أطباقاً متوسطية وأطباقاً من الشرق الأوسط وأطباقاً محلية، كما يمكن أيضاً طلب خيارات نباتية وخالية من الألبان وحلال.

تتوفر منطقة شاطئ خاص في مكان إقامة "Sina Star Camp"، بالإضافة إلى تراس.

سعر الليلة للفرد 244 جنيها.

Perry’s Island Camp Al Mezina

يقع مكان إقامة "Perry’s Island Camp Al Mezina" على بُعد 2.9 كم من شاطئ مايان، ويحتوي على مطعم ويوفر منطقة شاطئ خاص وتراس وبار.

سعر الليلة للفرد 441 جنيها + 62 ضرائب ورسوم بإجمالي 503 جنيها.

Alwaha Camp

يقع مكان إقامة "Alwaha Camp" في نويبع ويوفر إطلالات على البحر، بالإضافة إلى حديقة ومنطقة شاطئ خاص وصالة مشتركة وتراس ومطعم. تتوفر كل من خدمة الواي فاي ومواقف خاصة للسيارات مجاناً في "Alwaha Camp".

تحتوي بعض الوحدات على شرفة و / أو فناء مع إطلالات على البحيرة.

يتوفر إفطار يشمل خيارات طعام كونتيننتال ونباتية وحلال.

تتوفر خدمة تأجير سيارات في مكان إقامة "Alwaha Camp"، كما يمكن للضيوف الاستمتاع برياضة الغطس في الجوار.

يبعد مكان إقامة "Alwaha Camp" مسافة أمتار قليلة عن شاطئ رأس شيطان.

سعر الليلة للفرد 667 جنيها + 67 ضرائب ورسوم بإجمالي 734 جنيها.

Spicy Beach Camp

يقع مكان إقامة "Spicy Beach Camp" في نويبع ويبعد مسافة 48 كم عن Underwater Observatory Park.

يوجد في مكان إقامة "Spicy Beach Camp" مطعم يقدّم أطباقاً أفريقية، كما يمكن أيضاً طلب وجبة حلال.

سعر الليلة للفرد 727 جنيها + 102 ضرائب ورسوم بإجمالي 829 جنيها.

New Mabroka

يقع مكان إقامة "New Mabroka" في نويبع، تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعماً، وخدمة الغرف، ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى واي فاي مجاني في جميع أنحاء مكان الإقامة. يتميز مكان الإقامة بأنه مخصص لغير المدخنين، وهو يقع على بُعد 10 م من شاطئ مايان.

يتوفر في غرف الضيوف في "New Mabroka" غلاية. يتوفر حمّام خاص يحتوي على دش ولوازم استحمام مجاناً وأردية حمّام. تحتوي الوحدات في "New Mabroka" على جهاز تكييف ومكتب.

يقدم مكان إقامة "New Mabroka" إفطاراً يوفر للضيوف خيارات طعام كونتيننتال أو نباتية صرف.

سعر الليلة للفرد 785 جنيها + 110 ضرائب ورسوم بإجمالي 895 جنيها.