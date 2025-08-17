20 صورة ساحرة.. أرخص 5 أماكن في العين السخنة - أقل من 3 آلاف جنيه

كتب - سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في العين السخنة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في العين السخنة، وفقا لموقع "بوكينج".

Porto Majestic

يوفر مكان إقامة "Porto Majestic" منطقة شاطئ خاص وتراس وبار، ويقع في العين السخنة على بُعد 600 م من شاطئ بورتو السخنة يمكن ترتيب مواقف خاصة للسيارات مقابل تكلفة إضافية.

تتوفر (1) غرفة نوم منفصلة في الشاليه، و (2) حمّام، ومطبخ مجهز بالكامل، وجهاز تكييف. يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

يمكن للضيوف الاستمتاع بالمسبح الداخلي في "Porto Majestic".

يقع Capital International على بُعد 129 كم من مكان الإقامة.

سعر الإقامة لمدة ليلة 1191 + 1411 رسوم وضرائب بإجمالي 2602 جنيها.

one bedroom challet in Sokhna Eagles

يقع مكان إقامة "one bedroom challet in Sokhna Eagles" في العين السخنة، ويوفر مسبحاً خاصاً. يمكن ترتيب مواقف خاصة للسيارات مقابل تكلفة إضافية.

تتوفر (1) غرفة نوم منفصلة في الشاليه، وغرفة معيشة، ومطبخ مجهز بالكامل، و (2) حمّام، وجهاز تكييف. يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

يبعد مكان إقامة "one bedroom challet in Sokhna Eagles" مسافة 600 م عن شاطئ بورتو السخنة. يقع Capital International على بُعد 129 كم من مكان الإقامة.

سعر الإقامة لمدة ليلة 1747 + 1460 رسوم وضرائب بإجمالي 3207 جنيها.

Porto Sokhna Hotel

يقع مكان إقامة "Porto Sokhna Hotel" في العين السخنة، ويوفر مسبحاً داخلياً وساونا وحوض استحمام ساخن، يمكن ترتيب مواقف خاصة للسيارات مقابل تكلفة إضافية.

تحتوي كل وحدة على شرفة وتلفزيون بشاشة مسطحة، بالإضافة إلى مطبخ مجهز جيداً، وحمّام خاص مع حوض استحمام ساخن.

يوفر مكان إقامة "Porto Sokhna Hotel" تراس ومنطقة شاطئ خاص، بالإضافة إلى حديقة.

يقع Capital International على بُعد 130 كم من مكان الإقامة.

سعر الإقامة لمدة ليلة 2433 + 633 رسوم وضرائب بإجمالي 3066 جنيها.

Two-Bedroom Chalet in Sokhna

يقع مكان إقامة "Two-Bedroom Chalet in Sokhna" في العين السخنة على بُعد 900 م من شاطئ بورتو السخنة، ويوفر إمكانية الاستفادة من المسبح الداخلي. يمكن ترتيب مواقف خاصة للسيارات مقابل تكلفة إضافية.

تتوفر (2) غرفة نوم منفصلة في الشاليه، وغرفة معيشة، ومطبخ مجهز بالكامل، و (2) حمّام، وجهاز تكييف. يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

تتوفر منطقة شاطئ خاص في مكان الإقامة.

يقع Capital International على بُعد 130 كم من مكان الإقامة.

سعر الإقامة لمدة ليلة 1853 + 1460 رسوم وضرائب بإجمالي 3313 جنيها.

Porto Elsokhna Pyramids

يقع مكان إقامة "Porto Elsokhna Pyramids" في العين السخنة في محافظة السويس، ويوفر شرفة، يوفر مكان الإقامة هذا إمكانية استخدام التراس والمواقف الخاصة للسيارات مجاناً.

تتوفر (2) غرفة نوم في هذه الشقة، و (2) حمّام، ومطبخ، وجهاز تكييف. يوجد تلفزيون بشاشة مسطحة.

يبعد مكان إقامة "Porto Elsokhna Pyramids" مسافة 900 م عن شاطئ بورتو السخنة. يقع Capital International على بُعد 130 كم من مكان الإقامة.

سعر الإقامة لمدة ليلة 3022 جنيها.