مصيفك في الإسكندرية.. 20 صورة لأرخص 5 أماكن للإقامة

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في الإسكندرية، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في الإسكندرية، وفقا لموقع "بوكينج".

Hostel near of the beach

يقع مكان إقامة "Hostel near of the beach" في الإسكندرية في محافظة الاسكندرية ويوفر إقامة مع مواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تحتوي جميع الوحدات على حمّام خاص وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل وتراس.

يبعد مكان إقامة "Hostel near of the beach" مسافة 16 كم عن مقابر كوم الشقافة و21 كم عن محطة قطار سيدي جابر. يقع مطار برج العرب الدولي على بُعد 30 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 437 + 66 رسوم وضرائب بإجمالي 503 جنيها.

Mariamish ‘s place

يقع مكان إقامة "Mariamish ‘s place" في الإسكندرية، على بعد 1.3 كم من شاطئ كليوباترا (Cleopatra Beach)، ويتميز بحديقة وتراس وإطلالات على الحديقة. يبعد مكان الإقامة مسافة 3.6 كم عن حديقة حيوان الأسكندرية، و6.4 كم عن مقابر كوم الشقافة، و3.6 كم عن كوبري ستانلي. تشمل كل غرفة شرفة.

تحتوي كل غرفة في "Mariamish ‘s place" على مكتب وتلفزيون بشاشة مسطحة. تتميز الغرف في "Mariamish ‘s place" بحمّام مشترك مع بيديت ولوازم استحمام مجاناً، بالإضافة إلى واي فاي مجاني. وتوفر بعض الغرف إطلالة على المدينة. يتوفر في الغرف ثلاجة.

تشمل المعالم السياحية الشهيرة التي تقع بالقرب من "Mariamish ‘s place" ما يلي: محطة قطار سيدي جابر ونادي سبورتينج الإسكندرية ونادي سموحة الرياضي. يقع مطار برج العرب الدولي على بُعد 51 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 680 + 102 رسوم وضرائب بإجمالي 782 جنيها.

Al shatby Rooms

يقع مكان إقامة "Al shatby Rooms" في الإسكندرية، ويبعد مسافة 100 م عن شاطئ الشاطبي و2.8 كم عن محطة قطار سيدي جابر.

يبعد مكان إقامة "Al shatby Rooms" مسافة 3.9 كم عن حديقة حيوان الأسكندرية و5 كم عن مقابر كوم الشقافة. يقع مطار برج العرب الدولي على بُعد 50 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 1258 + 189 رسوم وضرائب بإجمالي 1447 جنيها.

AL ASAFRA DAHAB - families only

يقع مكان إقامة "AL ASAFRA DAHAB - families only" في الإسكندرية ويوفر إطلالة على البحر وواي فاي مجاني، فيما يبعد مسافة 700 م عن شاطئ المندرة و8.7 كم عن محطة قطار سيدي جابر.

تضم بعض الوحدات تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، ومطبخاً مجهزاً بالكامل مع ثلاجة، وحمّاماً خاصاً مزوداً ببيديت ولوازم استحمام مجاناً.

يبعد مكان إقامة "AL ASAFRA DAHAB - families only" مسافة 11 كم عن حديقة حيوان الأسكندرية و14 كم عن مقابر كوم الشقافة، يقع مطار برج العرب الدولي على بُعد 59 كم ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة لفرد 1262 + 388 رسوم وضرائب بإجمالي 1650 جنيها.

Green Plaza Inn '''Business &Families Only'''

يقع فندق جرين بلازا إن في مركز حي سموحة، ويوفر أماكن إقامة مفروشة ببساطة، ويقع في مركز جرين بلازا للتسوق، حيث يمكن للضيوف التسوق وتناول الطعام، ويقع شارع الكورنيش على بُعد 10 كم.

تتميز جميع الغرف بأرضيات من البلاط، وتشتمل جميع الغرف على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار، وتتوفر مرافق كي وغسيل الملابس مقابل رسوم.

يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه إفطار يومي في مطعم الفندق، وتتوفر خدمة الغرف على مدار الساعة عند الطلب.

تقع محطة سيدي جابر للقطارات على بُعد 30 دقيقة بالسيارة، ويبعُد مطار النزهة الدولي نحو 15 دقيقة بالسيارة عن فندق جرين بلازا إن.

سعر الليلة لفرد 1311 + 377 رسوم وضرائب بإجمالي 1688 جنيها.