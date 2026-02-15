إعلان

5 أخطاء تعيق الثروة في منزلك بصمت.. احذر

كتب : مصراوي

02:20 م 15/02/2026

5 أخطاء تعيق الثروة في منزلك بصمت.. احذر

من المهم جعل مساحة معيشتك هادئة ومفعمة بالرخاء لضمان تدفق الطاقة الإيجابية، وتلعب هذه الأمور دورا في استقرارك المالي أيضا، من خلال التركيز على تحسين تدفق الطاقة في مساحات المعيشة.

إليك 5 أخطاء شائعة قد تعيق تدفق الثروة في منزلك، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

- توجيهات غير صحيحة

قد يؤدي وضع بعض الغرف في الاتجاه الخاطئ إلى الإخلال بتناغم المنزل، على سبيل المثال:

لا ينصح بوضع المطبخ في الشمال الشرقي أو الشمال الغربي، لأنه قد يسبب عدم تناغم بين عنصري النار والماء، ما يؤدي إلى مشاكل.

كما لا ينصح بالنوم مع توجيه الرأس نحو الشمال، فبحسب علم الفاستو المختص بتخطيط المساحات، قد يؤدي النوم في الاتجاه الخاطئ إلى اضطراب النوم.

ولتصحيح ذلك، ينصح بالنوم مع توجيه الرأس نحو الجنوب أو الشرق، ويجب أن يكون المطبخ في اتجاه الجنوب الشرقي أو الجنوب.

- ديكور متصدع (مرايا مكسورة/ساعة مكسورة/نباتات ذابلة)

كل ما تدخله إلى مساحتك الشخصية يحمل طاقة ما، هناك أشياء أو أماكن قد تعيق تدفق الطاقة الإيجابية دون قصد، الأشياء القديمة والمكسورة، مثل المرايا المتشققة، وساعات الحائط المكسورة، والنباتات الذابلة، قد تجلب طاقة سلبية.

ما المشكلة؟

مرايا متشققة، ساعات مكسورة ، نباتات ذابلة.

كيف تصلحها؟

استبدل هذه الأشياء فورا .

حافظ على درجات اللون الأخضر في منزلك.

- منزل مزدحم

الفوضى تضفي مظهرا غير مرتب، ووفقا لفن الفاستو، فإن أي فوضى تعيق تدفق الطاقة الإيجابية والرخاء، المنزل المزدحم يصعب دخول المال.

ما المشكلة؟

أثاث غير مستخدم، تخزين غير منظم.

كيف تصلحها؟

تخلص من الفوضى بانتظام، رتب الخزائن وأماكن التخزين، حافظ على تهوية جيدة لمنزلك.

- تسربات المياه ومشاكل السباكة

يرمز الماء في علم الفاستو إلى الثروة والحركة، وتسربات المياه في الحمامات أو المطابخ ليست فألا حسنا، حتى القطرات الصغيرة قد تشير إلى استنزاف الوفرة إذا تركت دون معالجة.

ما المشكلة؟

صنابير المياه تقطر، أنابيب المياه تتسرب، بقع رطبة.

كيفية إصلاحها:

أصلح جميع التسريبات فورا.

- ركن شمالي شرقي مزدحم أو ثقيل

الركن الشمالي الشرقي في علم الفاستو يرتبط بالطاقة الإيجابية والفرص الجديدة، قد يؤدي وضع الأثاث الثقيل أو وحدات التخزين إلى حجب هذه الطاقة.

ما الخطأ؟

وجود خزائن أو صناديق ثقيلة في الركن الشمالي الشرقي، أو الحمامات أو الأحواض في هذا الاتجاه.

كيفية إصلاح ذلك:

حافظ على نظافة الركن الشمالي الشرقي وخلوه من الفوضى، ووفر إضاءة جيدة.

