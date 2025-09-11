كتب- أحمد عادل:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عريسًا أثناء إطفاء عداد كهرباء وقع به ماس كهربائي أثناء انتظاره لعروسه أمام أحد مراكز التجميل.

أثناء وجوده فوجئ العريس بحدوث ماس كهربائي في عداد الكهرباء أمام باب المركز.

أثار الماس الكهربائي حالة من الذعر لدى العريس فتراجع للحظات، قبل أن يعود بشجاعة ويفصل العداد الرئيسي للكهرباء، لينقذ الموقف قبل وقوع كارثة.

وحظي تصرف العريس بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على سرعة بديهته وشجاعته.

فيما علق العريس على مقطع الفيديو قائلًا "لما المصيبة تجيلك يوم فرحك بس انت قدها"، وعلق آخرون مازحين: "افتكر إن اللي جوا عروسته ورجع ياخدها".