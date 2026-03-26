في أقل من ساعتين.. تحرك عاجل بالشرقية للسيطرة على ماس كهربائي بالعاشر من رمضان

كتب : مصراوي

01:48 ص 26/03/2026

الشرقية ياسمين عزت

تحركت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بشكل عاجل للسيطرة على ماس كهربائي بأحد أكشاك الكهرباء بمدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال أقل من ساعتين من رصد الشكوى، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان أحد المواطنين قد نشر عبر صفحة فيس بوك خاصة بمدينة الزقازيق على موقع فيسبوك، شكوى بشأن وجود ماس كهربائي بكابل داخل كشك كهرباء بالمجاورة 4، بجوار مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية، ما استدعى تدخلًا فوريًا من الجهات المختصة.

من جانبه، وجّه اللواء حازم الأشموني، بسرعة انتقال فرق العمل من مسؤولي إدارة الكهرباء، بالتنسيق مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى موقع البلاغ، إذ تم فصل التيار الكهربائي والسيطرة على الماس، مع تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.

شهدت أعمال الإصلاح تواجد فرق الأمن والصيانة وإدارة الكهرباء، في إطار الحرص على سلامة المواطنين والمارة، ومنع وقوع أي حوادث، فضلًا عن ضمان استقرار التيار الكهربائي بالمنطقة.


أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برصد شكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري معها، داعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي أعطال أو مخاطر تتعلق بالمرافق العامة.

أشار إلى إمكانية التواصل عبر الخط الساخن 114 الخاص بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أو الخط الساخن لمنظومة شكاوى مجلس الوزراء (16528)، على مدار الساعة.

وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي يعمل وفق منهجية تعتمد على سرعة الاستجابة والتواجد الميداني الفعال، لافتًا إلى أن مبادرة "المواطن يسأل… والمحافظ يستجيب" تعكس نموذجًا حقيقيًا لتعزيز التواصل والثقة بين المواطن والجهات التنفيذية.

