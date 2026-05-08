انهار الفنان مجدي البحيري من البكاء، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام؛ حزنا على رحيل شقيقه الكبير، الذي رحل عن عالمنا يوم الاثنين الموافق 4 مايو الجاري.

مجدي البحيري يطلب من الجمهور الدعاء لشقيقه

وظهر البحيري في الفيديو وعلامات الحزن تسيطر عليه، كما لم يستطع تمالك دموعه، وقال "سلام عليكم، أنا بنزل فيديوهات بتضحككم وللشغل بتاعي، أوقات بتعدي الملايين، أخويا الكبير هشام مات يوم الاتنين اللي فات ده، وأنا نفسي كل بني آدم يشوف الفيديو ده يدعيله والملايين يدعوله عشان هو مات صغير واتبهدل في حياته كتير".

وتابع "الله يرحمه يا رب ويحسن إليه، ادعوله كلكم، كان أطيب حد في الدنيا وكان بيحبني جدا ادعوله على قد ما تقدروا لوجه الله".

نجوم الفن ينعون شقيق مجدي البحيري

وواسى عدد كبير من نجوم الفن مجدي البحيري، وقدموا له واجب العزاء، ومن بينهم: الفنانة أيتن عامر والتي علقت "الله يرحمه ويغفر له. البقاء لله يا حبيبي شد حيلك"، وكتب الفنان أحمد عبدالحميد "ربنا يرحمه ويغفر له يا حبيبي شد حيلك يا أخويا"، كما علق الفنان مصطفى أبو سريع "الله يرحمه ويحسن إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبر قلبك يا حبيبي".

وواسته الفنانة مريم الخشت، قائلة "ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويصبركم على فراقه يا رب. قلبي عندك"، وكتب الفنان حمادة هلال "حبيبي الله يرحمه ويصبر قلبك الله يرحمه رحمه واسعة يا رب"، وعلق الفنان محمد رضوان "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم قلبك الصبر والسلوان"، وكتبت الفنانة كريمة منصور "البقاء لله.. ربنا يرحمه ويصبرك".

جدير بالذكر أن مجدي البحيري شارك في السباق الرمضاني المنقضي في مسلسلي كلهم بيحبوا مودي مع النجم ياسر جلال، تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، كما أطل على الجمهور من خلال النص التاني بطولة النجم أحمد أمين، إخراج حسام علي، تأليف وجيه صبري، شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش.

اقرأ أيضا

ريهام سعيد تكشف سبب اعتذارها لـ هاني شاكر بعد وفاته- فيديو

نبيلة عبيد: حاولت زيارة هاني شاكر بباريس وزوجته قالتلي هتيجي تشوفي إيه