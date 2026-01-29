ماس كهربائي يشعل مخزنًا ويصيب 4 في المنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية على حريق هائل شب داخل مخزن سماعات ملحق بمحل لبيع الملابس بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق جراء الحادث، وتبين بالفحص الأولي أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد فاروق حماد، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، باندلاع النيران في المخزن، وهرعت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت قوات الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها.

أصيب خلال الحادث 4 أشخاص باختناق، وهم طارق عزمي طارق 38 عامًا، وعماد السيد أحمد 28 عامًا، وعائشة طارق 19 عامًا، وهبة أيمن عادل 16 عامًا، وجميعهم مقيمون بمنطقة جديلة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.