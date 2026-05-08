كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ما يقرب من 80% من الآثار المصرية لا تزال مدفونة تحت الأرض ولم يتم اكتشافها بعد، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع ملف الاكتشافات الأثرية وفق رؤية علمية دقيقة تعتمد على الدراسات والأبحاث الأولية قبل تنفيذ أي أعمال حفر أو ترميم.

وقال "فتحي"، على هامش فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، اليوم، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار، إن الحفاظ على الآثار وصونها يمثل أولوية أساسية منذ توليه حقيبة السياحة والآثار، خاصة في ظل ما تمثله الحضارة المصرية من قيمة تاريخية وإنسانية وحضارية كبيرة، إلى جانب كونها أحد أهم مصادر الجذب السياحي والدخل القومي.

وأوضح أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على ترميم وصيانة المواقع الأثرية المختلفة، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر جذبًا للسائحين، بما يضمن الحفاظ على التراث المصري للأجيال المقبلة وتحسين تجربة الزائر في الوقت نفسه.

وأضاف أن الدولة تتبع “منهجًا رصينًا” في ملف استخراج الآثار، يقوم على وضع معايير دقيقة للكشف الأثري والحفاظ على المكتشفات، بما يحقق التوازن بين أعمال البحث الأثري وحماية المواقع التاريخية.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكًا في عدد من مشروعات التطوير والبحث، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية وتحسين مستوى التجربة السياحية داخل المتاحف والمزارات المختلفة.

وتحدث الوزير عن المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يُعد أكبر متحف في منطقة الشرق الأوسط، ويتميز بتصميم معماري فريد ومقتنيات أثرية استثنائية، لافتًا إلى أن طريقة العرض المتحفي والمجموعات النادرة التي يضمها تجعل منه واحدًا من أهم المتاحف على مستوى العالم.