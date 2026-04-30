لتفادي الأعطال وفواتير الكهرباء.. نصائح ذهبية للحفاظ على كفاءة التكييف

كتب : محمود عبده

01:20 م 30/04/2026

التكييف

في أجواء الصيف الحارة، يتحول التكييف إلى جهاز لا غنى عنه داخل المنازل، لكن الحفاظ على كفاءته لا يعتمد فقط على الاستخدام، بل على صيانة بسيطة ومنتظمة تساعد في تجنب الأعطال المفاجئة.

لماذا يجب تغيير فلاتر التكييف بانتظام؟

بحسب موقع "HomeTips"، تتراكم الأتربة داخل فلاتر التكييف، ما يعيق تدفق الهواء ويقلل كفاءة الجهاز بنسبة قد تصل إلى 15%، كما يؤثر على جودة الهواء داخل المنزل ويزيد من فرص الإصابة بالحساسية، لذلك ينصح بتغيير الفلاتر كل 3 أشهر للحفاظ على أداء الجهاز.

ماذا يحدث عند تجاهل أعطال التكييف؟

إهمال الأعطال البسيطة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، ما ينعكس سلبا على كفاءة التشغيل، ويرفع استهلاك الكهرباء، ويقلل العمر الافتراضي للجهاز، وقد يصل الأمر إلى حدوث تسربات خطيرة تتطلب إصلاحات مكلفة.

هل يكفي تغيير الفلاتر فقط للتكييف؟

ولا يقتصر الأمر على الفلاتر، إذ ينصح أيضا بتنظيف الوحدة الخارجية للتكييف مرة واحدة سنويا، خاصة الزعانف وقاعدة الجهاز، لضمان تدفق الهواء بكفاءة والحفاظ على أداء التبريد.

هل إطفاء التكييف يوفر الكهرباء فعلا؟

رغم أن إيقاف التكييف قد يبدو وسيلة لتوفير الطاقة، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجة حرارة المكان، ما يجبر الجهاز على العمل بجهد أكبر عند إعادة تشغيله.
لذا يفضل استخدام خاصية البرمجة التلقائية أو منظمات الحرارة الذكية لضبط التشغيل بكفاءة دون استهلاك زائد.

