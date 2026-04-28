حكاية أول "موبايل" في العالم- لن تتخيل شكله ووزنه

هل يستحق 700 ألف جنيه في الليلة؟.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر

سهل حشيش واحدة من أفخم الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر، إذ تشتهر المنطقة بمنتجعاتها الفاخرة التي توفر أعلى مستويات الخدمة، من الشواطئ الخاصة إلى الفيلات المطلة على البحر، مرورا بالمطاعم العالمية والأنشطة الترفيهية المتنوعة.

ومع قدوم الصيف، يستعرض لكم "مصراوي" أغلى الفنادق للإقامة في سهل حشيش، خلال شهر أغسطس القادم، وفقا لموقع "بوكينج".

Steigenberger Makadi - Adults Friendly 16 Years Plus

يقع هذا الفندق المصنف 5 نجوم على شواطئ مدينة مكادي، ويحيط به ملعب مكادي المميز للجولف، كما يوفر جميع المرافق الفاخرة التي قد يحتاج إليها الضيوف لقضاء عطلة مريحة.

تحتوي الغرف السوبيريور المزينة بذوق بألوان ترابية في مكادي جولف على منطقة جلوس مريحة وتلفزيون إل إي دي عالي الجودة، كما تطل أبواب الفناء الكبيرة على التراس الواسع وملعب مكادي للجولف الرائع.

يمكن للضيوف قضاء اليوم في ملعب مكادي للجولف المكون من 18 حفرة، وهو أحد أكبر الملاعب في المنطقة، كما يمكنهم زيارة متجر برو المجهز بالكامل والذي يتميز بأحدث تكنولوجيا الغولف، ويمكن للضيوف الشعور بالحيوية والجمال في سبا شتايجنبرجر الذي يشمل علاجات تبعث على النشاط والانتعاش وجلسات مساج وبرامج للاسترخاء في الرمل، بالإضافة إلى خدمات التجميل مقابل تكلفة إضافية، كما تتوفر غرفة بخار وجاكوزي وساونا لراحة الضيوف.

يمكن للضيف الاستمتاع بمرافق الرياضات المائية وركوب الأمواج شراعيا والغوص والغطس والتجديف بقوارب الكانوه وركوب الخيل المتوفرة لضمان راحة الضيوف مقابل تكلفة إضافية، ويمكنهم الاستمتاع بالمأكولات اللذيذة في المناطق الأنيقة المجاورة لمطعم مكادي الذي يوفر قائمة مأكولات.

يقع شتايجنبرجر مكادي على بعد حوالي 1000 متر من الشاطئ، ويقوم الفندق بترتيب خدمة نقل بالحافلة من/إلى الشاطئ، كما يبعد شتايجنبرجر مكادي مسافة 3 كم من منتزه مكادي ووتر وورلد المائي الذي يشتمل على 50 منزلقة مائية مختلفة، وذلك مقابل تكلفة إضافية.

سعر الليلة من الأربعاء 12 أغسطس إلى الخميس 13 أغسطس 54540 + 15097 ضرائب ورسوم بإجمالي 69637 جنيها.

VIP villa heated pool & Spa & fully entertained

يقع مكان إقامة "VIP villa heated pool & Spa & fully entertained" في حي سهل حشيش في الغردقة، ويوفر جهاز تكييف وشرفة وإطلالة على المسبح، يوجد في مكان الإقامة هذا مسبح خاص وواي فاي مجاني ومواقف خاصة للسيارات مجانا.

تتوفر (4) غرفة نوم في الفيلا، و (4) حمام، وبياضات أسرة، ومناشف، وتلفزيون بشاشة مسطحة، ومنطقة لتناول الطعام، ومطبخ مجهز بالكامل، وتراس مع إطلالات على البحر.

يبعد مكان إقامة "VIP villa heated pool & Spa & fully entertained" مسافة 1.8 كم عن شاطئ سهل حشيش (Sahl Hasheesh Beach) و27 كم عن نيو مارينا، يقع مطار الغردقة الدولي على بعد 18 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة من الأربعاء 12 أغسطس إلى الخميس 13 أغسطس 52550 + 7882 ضرائب ورسوم بإجمالي 60432 جنيها.

Villa KUBA luxury

يقع مكان إقامة "Villa KUBA luxury" في الغردقة بالقرب من شاطئ سهل حشيش (Sahl Hasheesh Beach)، ويوفر حديقة وإمكانية استئجار دراجة هوائية ومنطقة شاطئ خاص وصالة مشتركة وتراس، في منطقة هذه الفيلا، يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة مثل: رياضة المشي لمسافات طويلة ورياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتتوفر مواقف خاصة للسيارات مجانا.

تتوفر (6) غرفة نوم في الفيلا، وغرفة معيشة، ومطبخ مجهز بالكامل فيه ثلاجة وماكينة قهوة، و (7) حمّام مع بيديت وحوض استحمام ساخن، وجهاز تكييف. تتوفر مناشف وبياضات أسرة في الفيلا.

يمكن للضيوف المقيمين في مكان إقامة "Villa KUBA luxury" استخدام مرافق السبا والعافية بما في ذلك مسبح داخلي وحوض استحمام ساخن، يوفر مكان إقامة "Villa KUBA luxury" للضيوف كازينو ونادياً للأطفال.

يبعد مكان إقامة "Villa KUBA luxury" مسافة 28 كم عن نيو مارينا و17 كم عن متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة، يقع مطار الغردقة الدولي على بعد 18 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة من الأربعاء 12 أغسطس إلى الخميس 13 أغسطس 28692 + 4304 ضرائب ورسوم بإجمالي 32996 جنيها.

Stella Gardens Resort Makadi Bay - 24 HRS All Inclusive

يقع Stella Makadi Gardens على شاطئ رملي أبيض في منطقة خليج مكادي على ريفييرا البحر الأحمر، ويضم مسبحا في الهواء الطلق وسبا وأروقة التسوق والبيع بالتجزئة ومَرقص.

تضم جميع الغرف في Stella Makadi شرفة مطلة على الحديقة أو المسبح. وتحتوي جميعها على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار وصندوق ودائع، ويحتوي الحمام الخاص على مجفف شعر ولوازم استحمام مجانية وحوض استحمام أو دُش.

يضم Stella Makadi Gardens العديد من أماكن تناول الطعام والشراب مع مطبخ انتقائي لتلبية جميع الأذواق، وتقدم المطاعم قوائم المأكولات الانتقائية وبوفيه مفتوح من الأطباق الإيطالية والهندية، ويتم تقديم المشروبات في بار الصالة الداخلي.

يمكن للضيوف الاستمتاع بممارسة التمارين النشطة في صالة الجيم أو الاسترخاء في السبا واختيار أحد علاجات المساج المتوفرة، ولمزيد من أنشطة المغامرات، تتوفر كرة الطائرة الشاطئية وملاعب التنس.

يوفر Stella Makadi Gardens سهولة الوصول إلى مدينة الغردقة، كما تقع جزيرة الجفتون في مكان قريب، ويقع مطار الغردقة الدولي على بُعد 25 كم بالسيارة، ويمكن لمكتب الاستقبال ترتيب خدمات غسيل وكي الملابس.

سعر الليلة من الأربعاء 12 أغسطس إلى الخميس 13 أغسطس 24532 + 7065 ضرائب ورسوم بإجمالي 31597 جنيها.

اقرأ أيضا:

هل يستحق 700 ألف جنيه في الليلة؟.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر

"موانا".. 10 معلومات لا تعرفها عن أشهر بطلة في ديزني

