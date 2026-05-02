محافظ بني سويف يتفقد موقع حريق بمصنع الورق

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، يرافقه اللواء أسامة جمعة مدير الأمن، جهود السيطرة على حريق اندلع داخل أحد مصانع الورق بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، للاطمئنان على سرعة التعامل مع الحريق ومنع امتداده للمصانع والمباني المجاورة.

تحرك عاجل عقب البلاغ

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب الحريق داخل المصنع، دون تسجيل أي خسائر بشرية، حيث تم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية، إلى جانب سيارات الإسعاف تحسبًا لأي طارئ.

إجراءات احترازية للسيطرة على الحريق

وشملت الإجراءات العاجلة فصل التيار الكهربائي عن موقع الحريق كإجراء احترازي، وفرض كردون أمني بمحيط المصنع، مع تكثيف جهود رجال الحماية المدنية لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

توجيهات المحافظ

ووجّه محافظ بني سويف بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لفرق الإطفاء، مؤكدًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، ومتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، إلى جانب سرعة حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الجهود عن السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما جارٍ استكمال أعمال التبريد والفحص الفني لتحديد أسباب اندلاع الحريق.