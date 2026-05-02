المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع بنسبة 14.21% خلال جلسات شهر أبريل

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 14.21% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث أغلق المؤشر EGX30 عند مستوى 51760 نقطة بختام تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

في المقابل، ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 11.92%، ليغلق عند مستوى 14028 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 12.42%، ليغلق عند مستوى 19591 نقطة.

أداء المؤشر الرئيسي على مدار الأسابيع

الأسبوع الأول: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 47651 نقطة.

الأسبوع الثاني: صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 5.78%، ليغلق عند مستوى 49078 نقطة.

الأسبوع الثالث: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوى 52375 نقطة.

الأسبوع الرابع: انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.17%، ليغلق عند مستوى 51760 نقطة.

أسباب أرتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في جلسات الشهر

قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، إن موجة الصعود في السوق جاءت مدفوعة بحالة من التفاؤل لدى المستثمرين والمؤسسات، في ظل توقعات بإمكانية التوصل إلى تسويات واتفاقات سياسية، رغم استمرار بعض التعثرات في مسارات التفاوض.

وأضاف عيد أن من أبرز العوامل الداعمة للارتفاع أيضًا موسم إعلان النتائج السنوية للشركات المدرجة، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق عدد كبير منها نتائج مالية قوية، مدفوعة بنمو المبيعات والإيرادات وصافي الأرباح.

وأوضح أن ذلك دفع المؤسسات إلى تعزيز مراكزها الاستثمارية في الأسهم، خاصة بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية، ما انعكس في زيادة الطلب وظهور موجة شراء واضحة.

ومن جانبها، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع المؤشرات جاء نتيجة عدة عوامل، من بينها التطورات الإيجابية على صعيد التهدئة السياسية، إضافة إلى مؤشرات على خفض التصعيد في عدد من الملفات الدولية، مع ترقب اتفاقات محتملة في بعض المسارات الجيوسياسية.

وأشارت رمسيس إلى أن أداء البورصة المصرية تأثر أيضًا بالاتجاه الإيجابي للأسواق العالمية، مؤكدة أن السوق المحلي يرتبط بشكل وثيق بحركة الأسواق الدولية ويتفاعل معها بصورة مباشرة.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تعزز الإطار التنظيمي للمهن التأمينية بضوابط جديدة لخبراء الأخطار وتقدير الأضرار



