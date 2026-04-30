في عالم الطبيعة، حيث تتنوع استراتيجيات البقاء، يبرز طائر صغير بحياة تكاد تبدو خارجة عن المألوف وهو السمامة، الذي لا يعيش مجرد حياة جوية عادية، بل يقضي معظم عامه محلقا دون أن تطأ قدماه الأرض، في ظاهرة حيرت العلماء.

وكشفت دراسات حديثة أجراها باحثون من جامعة لوند أن هذه الطيور تستطيع البقاء في الجو لما يقارب 10 أشهر متواصلة خارج موسم التكاثر، وتم التوصل إلى هذه النتائج باستخدام أجهزة تتبع متناهية الصغر، خفيفة بما يكفي لعدم التأثير على سلوك الطائر، بحسب مجلة نيتشر.

كيف تهاجر السمامة الشائعة؟



تنطلق السمامة الشائعة في رحلات هجرة طويلة تمتد من أوروبا وآسيا إلى مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، مثل حوض الكونغو وموزمبيق، قاطعة مسافات قد تصل إلى 14 ألف كيلومتر، واللافت أنها لا تهبط خلال هذه الرحلات، بل تؤدي جميع أنشطتها الحيوية في الهواء، من البحث عن الغذاء إلى الراحة وحتى النوم.



خصائص طائر السمامة



وهذا النمط الفريد من الحياة ممكن بفضل تكيفات جسدية متقدمة، منها جسم خفيف وانسيابي، وأجنحة طويلة تساعد على التحليق بكفاءة عالية، إضافة إلى عضلات قوية تتحمل الجهد المستمر، كما يمتلك جهازا تنفسيا فعالا يمكنه من استخلاص الأكسجين بكفاءة أثناء الطيران، إلى جانب قدرته على تنظيم استهلاك الطاقة وفق الحاجة.

طائر السمامة ينام أثناء التحليق



ومن أكثر ما يثير الدهشة قدرته على النوم أثناء التحليق، إذ يعتمد على ما يعرف بـ النوم أحادي نصف الدماغ، حيث يظل نصف دماغه في حالة يقظة للتحكم في الطيران، بينما يستريح النصف الآخر، كما يمكنه خفض نشاطه الحيوي مؤقتًا لتقليل استهلاك الطاقة.



كيف يتغذى السمامة؟



وفيما يتعلق بالغذاء، تعتمد السمامة كليا على الحشرات الطائرة التي تلتقطها بمنقارها الواسع أثناء الطيران، ويمكنها استهلاك آلاف الحشرات يوميا، كما تستخدم لعابها لتجميع الطعام في كتل صغيرة تخزن أو تنقل لصغارها خلال فترة التكاثر.

ولا تلامس الأرض إلا خلال موسم التكاثر الذي يمتد عادة من مايو إلى أغسطس، حيث تبني أعشاشها في الشقوق الصخرية أو المباني، تضع الأنثى عددا محدودا من البيض، ويتقاسم الأبوان مهمة الحضانة ورعاية الفراخ حتى تصبح قادرة على الطيران، والمثير أن الصغار، بمجرد مغادرتها العش، قد تبقى محلقة لفترات طويلة جدا دون هبوط.

ونشرت هذه النتائج العلمية في مجلة Current Biology عام 2016، واعتبرت نقلة نوعية في فهم سلوك الطيور المهاجرة، خصوصا فيما يتعلق بالقدرة على الطيران المستمر.

