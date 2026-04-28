إعلان

بروش وملاعق وعسل البيت الأبيض.. قصة هدايا ميلانيا ترامب والملكة كاميلا

كتب : أحمد الضبع

11:52 م 28/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ميلانيا
  • عرض 7 صورة
    الملك تشارلز والملكة كاميلا وترامب وميلانيا
  • عرض 7 صورة
    ميلانيا
  • عرض 7 صورة
    الملكة كاميلا وميلانيا
  • عرض 7 صورة
    الملكة كاميلا وميلانيا
  • عرض 7 صورة
    الملك تشارلز والملكة كاميلا وترامب وميلانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شهدت زيارة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى البيت الأبيض تبادلا لافتا للهدايا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، حملت بين طياتها رسائل رمزية وتاريخية تعمق "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة.

هدايا الملك تشارلز للرئيس ترامب

وخلال الاستقبال الرسمي، قدم الملك تشارلز للرئيس ترامب نسخة مؤطرة عالية الجودة من تصميمات عام 1879 لمكتب "ريزولوت" الشهير في المكتب البيضاوي، وهو المكتب المصنوع من أخشاب سفينة بريطانية تاريخية لا يزال يستخدم حتى اليوم داخل البيت الأبيض، في إشارة رمزية ممتدة لجذور الصداقة بين البلدين، وفقا صحيفة "نيورك تايمز".

ورد ترامب بهدية ذات طابع تاريخي مماثل، إذ قدم للملك نسخة مؤطرة من رسالة كتبها الرئيس الأمريكي الأسبق جون آدامز عام 1785، يصف فيها لقاءه بالملك جورج الثالث وما حمله من مشاعر تصالحية بين البلدين بعد سنوات من التوتر.

تعرف على هدايا ميلانيا ترامب والملكة كاميلا


لكن اللافت في الزيارة كان ما دار بين ميلانيا ترامب والملكة كاميلا، إذ تبادلتا هدايا تحمل طابعا شخصيا وثقافيا رفيعا، فقد أهدت الملكة كاميلا للسيدة الأولى بروشا أنيقا من تصميم المجوهرات البريطانية فيونا راي، الحاصلة على اعتماد ملكي رسمي.

في المقابل، قدمت ميلانيا ترامب للملكة كاميلا مجموعة من ست ملاعق فضية فاخرة من دار "تيفاني آند كو"، منقوشة بالحرف الملكي الخاص بها.

كما شملت الهدايا وعاء من العسل المنتج داخل خلايا نحل البيت الأبيض، في لفتة رمزية تمزج بين الطبيعة والبروتوكول الرئاسي.

أقرأ أيضا:

في يوم "بريطاني جميل".. ترامب يستقبل الملك تشارلز ويحصد "الجائزة الأسمى"- صور

ميلانيا ترامب الملكة كاميلا ترامب هدايا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
أخبار

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط
أخبار مصر

مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط
بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
أخبار مصر

مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"

بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"