مع اقتراب عيد الأضحى، قد يلجأ بعض التجار أو المربين إلى حقن الأضاحي بمواد هرمونية، بهدف تسريع التسمين وزيادة الوزن، ما يثير تساؤلات حول سلامتها الصحية.

هل حقن التسمين تعتبر هرمونات؟



ورغم حظر حقن التسمين رسميا في مصر وعدد كبير من دول العالم، قد تحدث بشكل محدود، ما يستدعي وعي المستهلكين بمخاطرها الصحية.

وتعليقا على ذلك، أوضح الدكتور محمود سعد جويلي، أستاذ الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، أن ما يعرف بحقن التسمين غالبا ما يعتمد على "الستيرويدات الابتنائية"، وهي مركبات مشتقة من الهرمونات الذكرية، تستخدم لتحفيز نمو العضلات بشكل سريع وزيادة الوزن في فترة زمنية قصيرة.

وأشار "جويلي" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن استخدام هذه الهرمونات في تربية الماشية محظور قانونيا، إلا أن بعض التجاوزات الفردية قد تقع، خاصة مع ارتفاع الطلب قبل عيد الأضحى.

ماذا يحدث بعد تناول اللحوم المهرمنة؟

وحذر من أن تناول هذه اللحوم قد يؤدي إلى اضطرابات هرمونية لدى الإنسان، تشمل تأثيرات على الرجال والنساء على حد سواء، مثل اضطراب التوازن الهرموني، ومشكلات في الدورة الشهرية لدى السيدات، إلى جانب ظهور أعراض غير معتادة كزيادة نمو الشعر أو تغير نبرة الصوت.

كما لفت إلى أن الرجال قد يتعرضون لتأثيرات سلبية على الوظائف الهرمونية، قد تنعكس في صورة اضطرابات جنسية أو تغيرات فسيولوجية نتيجة اختلال التوازن الطبيعي للهرمونات في الجسم.

اقرأ أيضا:

