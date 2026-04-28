إعلان

18 صورة لـ أشهر جميلات برج الجوزاء

كتب : شيماء مرسي

08:06 م 28/04/2026 تعديل في 29/04/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مارلين مونرو
  • عرض 18 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 18 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 18 صورة
    انجلينا جولي
  • عرض 18 صورة
    يارا
  • عرض 18 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 18 صورة
    نعومي كامبل
  • عرض 18 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 18 صورة
    هايدي كلوم
  • عرض 18 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 18 صورة
    انجلينا جولي
  • عرض 18 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 18 صورة
    فخرية أوجن
  • عرض 18 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة
  • عرض 18 صورة
    فاتن حمامة
  • عرض 18 صورة
    نادين خوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشتهر نساء برج الجوزاء بجاذبية خاصة وحضور وذكاء، بالإضافة إلى ذلك، يمتلكن قدرة على لفت الانتباه بأسلوبهن المرح وطريقتهن العفوية في التواصل مع الآخرين.


وفي هذا التقرير، نرصد لكم صفات ومميزات ومشاهير مواليد برج الجوزاء، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".


ما هي مواصفات برج الجوزاء؟

ينتمي برج الجوزاء إلى الأبراج الهوائية، مما يجعله محبا للحرية والانطلاق، ويميل إلى التفكير والتحليل أكثر من الانغماس في العواطف.
كما إنه يتميز بالذكاء والاجتماعية وسرعة البديهة والتكيف مع الآخرين.


ما هي مميزات شخصية برج الجوزاء؟

يستطيع مواليد هذا البرج التعامل مع المواقف المختلفة بهدوء ومواجهة التحديات.
كما يميل مواليد الجوزاء إلى تقدير أنفسهم والتفاعل بحكمة مع الآخرين، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم.

ما هي نقاط القوة التي يتميز بها مواليد الجوزاء؟

يمتلك الجوزاء قدرة على الحفاظ على علاقاتهم بإخلاص، كما أنهم لا يستسلمون بسهولة ولديهم قدرة على التكيف مع الأزمات.
يتمتع أصحاب هذا البرج بقوة شخصية تساعدهم على مواجهة الضغوطات والتحديات.

من هن أشهر نساء برج الجوزاء؟

فاتن حمامة (27 مايو 1931)

أسماء جلال (22 مايو 1995)

أنجيلنا جولي (4 يونيو 1975)

هايدي كلوم (1 يونيو 1973)

وفاء عامر (25 مايو 1968)

ناهد السباعي ( 25 مايو 1987)

مارلين مونرو (1 يونيو 1926)

نادين خوري (26 مايو 1959)

يارا (1 يونيو 1983)

نعومي كامبل (22 مايو 1970)

فخرية أوجن (4 يونيو 1986)

برج الجوزاء فاتن حمامة أسماء جلال الأبراج مارلين مونرو

