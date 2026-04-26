تعرف على السبب الحقيقي وراء وجود ثقب أعلى حوض الحمام

كتب : أسماء العمدة

03:17 م 26/04/2026

يلاحظ كثيرون وجود فتحة صغيرة تقع بالقرب من الحافة العلوية لحوض الحمام، وغالبا ما يمر عليها البعض دون معرفة وظيفتها الحقيقية.

ووفقا لموقع 14news، هذه الفتحة ليست مجرد تصميم عشوائي، بل تلعب دورا مهما في الحفاظ على سلامة الاستخدام اليومي

لماذا يوجد هذا الثقب أعلى حوض المرحاض؟

السبب الأساسي لوجود هذه الفتحة، التي تعرف باسم "فتحة الفائض"، هو منع المياه من الانسكاب خارج الحوض فعند امتلاء الحوض بالماء إلى مستوى معين، تسمح هذه الفتحة بتصريف المياه الزائدة إلى داخل نظام الصرف، مما يحمي الحمام من الغرق أو الفوضى.

كيف يعمل هذا النظام؟

عندما يرتفع منسوب الماء داخل الحوض ليصل إلى مستوى الفتحة، يبدأ الماء في التدفق من خلالها إلى أنبوب داخلي متصل بأنبوب الصرف الرئيسي، وبذلك يتم تصريف المياه الزائدة بشكل آمن دون الحاجة لتدخل المستخدم.

متى تبرز أهمية هذا الثقب؟

تظهر أهمية فتحة الفائض في حالات نسيان إغلاق الصنبور أو عند انسداد جزئي في المصرف، ففي هذه اللحظات، تعمل كخط دفاع إضافي يمنع تسرب المياه إلى أرضية الحمام، خاصة في المنازل أو الأماكن ذات الاستخدام المتكرر.

هل يمكن الاستغناء عنها؟

رغم أن بعض الأحواض الحديثة قد تصمم بدون هذه الفتحة لأسباب جمالية، إلا أن غيابها يزيد من خطر فيضان المياه. لذلك، يظل وجودها عنصرا عمليا مهما في معظم التصاميم التقليدية.

هل تحتاج إلى تنظيف؟

قد تتجمع الأوساخ أو البكتيريا داخل فتحة الفائض مع مرور الوقت، لذا ينصح بتنظيفها بشكل دوري باستخدام الماء الساخن أو مواد تنظيف خفيفة، لضمان كفاءتها ومنع الروائح غير المرغوب فيها.

اقرأ أيضا:

7 أسباب وراء الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.. تعرف عليها

هل فصل الربيع يؤثر فعلا على نومك؟ إليك الإجابة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
وزير الرياضة يقترح: 50 جنيهاً سنوياً لطلاب المدارس لدخول مراكز الشباب
مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟