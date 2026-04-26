يلاحظ كثيرون وجود فتحة صغيرة تقع بالقرب من الحافة العلوية لحوض الحمام، وغالبا ما يمر عليها البعض دون معرفة وظيفتها الحقيقية.

ووفقا لموقع 14news، هذه الفتحة ليست مجرد تصميم عشوائي، بل تلعب دورا مهما في الحفاظ على سلامة الاستخدام اليومي

لماذا يوجد هذا الثقب أعلى حوض المرحاض؟

السبب الأساسي لوجود هذه الفتحة، التي تعرف باسم "فتحة الفائض"، هو منع المياه من الانسكاب خارج الحوض فعند امتلاء الحوض بالماء إلى مستوى معين، تسمح هذه الفتحة بتصريف المياه الزائدة إلى داخل نظام الصرف، مما يحمي الحمام من الغرق أو الفوضى.

كيف يعمل هذا النظام؟

عندما يرتفع منسوب الماء داخل الحوض ليصل إلى مستوى الفتحة، يبدأ الماء في التدفق من خلالها إلى أنبوب داخلي متصل بأنبوب الصرف الرئيسي، وبذلك يتم تصريف المياه الزائدة بشكل آمن دون الحاجة لتدخل المستخدم.

متى تبرز أهمية هذا الثقب؟

تظهر أهمية فتحة الفائض في حالات نسيان إغلاق الصنبور أو عند انسداد جزئي في المصرف، ففي هذه اللحظات، تعمل كخط دفاع إضافي يمنع تسرب المياه إلى أرضية الحمام، خاصة في المنازل أو الأماكن ذات الاستخدام المتكرر.

هل يمكن الاستغناء عنها؟

رغم أن بعض الأحواض الحديثة قد تصمم بدون هذه الفتحة لأسباب جمالية، إلا أن غيابها يزيد من خطر فيضان المياه. لذلك، يظل وجودها عنصرا عمليا مهما في معظم التصاميم التقليدية.

هل تحتاج إلى تنظيف؟

قد تتجمع الأوساخ أو البكتيريا داخل فتحة الفائض مع مرور الوقت، لذا ينصح بتنظيفها بشكل دوري باستخدام الماء الساخن أو مواد تنظيف خفيفة، لضمان كفاءتها ومنع الروائح غير المرغوب فيها.

اقرأ أيضا:

7 أسباب وراء الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.. تعرف عليها

هل فصل الربيع يؤثر فعلا على نومك؟ إليك الإجابة