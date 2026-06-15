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3 أبراج تحت ضغط ديون ومصروفات مفاجئة في نهاية يونيو

كتب : آلاء نبيل أحمد

07:30 م 15/06/2026
3 أبراج تحت ضغط ديون ومصروفات مفاجئة في نهاية يونيو

أبراج فلكية

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مع اقتراب الأيام الأخيرة من شهر يونيو، تشير التوقعات إلى أن بعض الأبراج قد تواجه ضغوطًا مالية متزايدة أو مصروفات غير متوقعة، قد تؤثر على استقرار ميزانياتها خلال هذه الفترة، ما يستدعي قدرًا أكبر من الحذر في إدارة الإنفاق وتجنب القرارات المالية المتسرعة.

وبحسب ما ذكره موقع YourTango، فإن هذه المرحلة قد تكون أكثر حساسية لعدد من الأبراج التي تميل إلى الإنفاق أو تواجه التزامات مفاجئة، ما يجعل التخطيط المالي ضرورة لتجنب الوقوع في عجز أو ديون.

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